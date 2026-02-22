به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی در سخنانی، اظهار داشت: در مجموع هزار و ۵۳ نفر برای تصدی ۶۲۴ کرسی شوراهای اسلامی در ۲۰۸ روستای شهرستان ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به اینکه در دوره ششم تعداد ثبتنامکنندگان ۸۱۶ نفر بوده است، افزود: آمار این دوره نشاندهنده افزایش ۲۹ درصدی ثبتنام داوطلبان و بیانگر رشد مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی در سطح روستاهای شهرستان است.
فرماندار ویژه الیگودرز در تشریح ترکیب جنسیتی داوطلبان، ادامه داد: ۹۳ درصد ثبتنامکنندگان را مردان و هفت درصد را زنان تشکیل میدهند.
اداوی همچنین درباره سطح تحصیلات داوطلبان، بیان کرد: ۹۱۶ نفر زیر دیپلم، ۵۱ نفر دیپلم، ۱۰ نفر کاردانی، ۶۵ نفر کارشناسی، ۱۰ نفر کارشناسیارشد و یک نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.
وی با اشاره به تنوع گروههای شغلی داوطلبان، تصریح کرد: عمده ثبتنامکنندگان در حوزههای مشاغل آزاد، فرهنگی، کارمندی، کشاورزی و خانهداری فعالیت دارند.
