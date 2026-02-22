به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، تیم فوتبال شناورسازی قشم شامگاه یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۲۶ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان صنعت نفت آبادان بود و در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر یکی از تیم‌های بالانشین جدول به برتری برسد.

فرشاد پیوس سرمربی شناورسازی قشم شاگردانش را با آرایش ۲-۴-۴ روانه میدان کرد. فرهاد مجد کرمانشاهی، هادی دهقانی، فرزین بحری، محمد امینی، میثم جودکی، علی‌اصغر صادقی، عبدالله نعیمی، عارف غلام‌پور، معین رنجبری، محمدامین سعیداوی و رضا بهمئی ترکیب ابتدایی نماینده استان هرمزگان را تشکیل می‌دادند.

قضاوت این دیدار بر عهده هادی علی‌نیافر بود و علی فراهانی و مهدی اکبرزاده وی را در امر داوری همراهی کردند. محمد میرزایی داور چهارم این مسابقه بود و جلیل شعرانی به عنوان ناظر داوری و عباس انتظاری به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور داشتند.

دو تیم با توجه به شرایط جدول برای کسب سه امتیاز پا به میدان گذاشتند. شناورسازی قشم که در رده چهاردهم جدول قرار داشت و در سه دیدار اخیر خود به تساوی رسیده بود، برای بازگشت به مسیر پیروزی انگیزه‌ای مضاعف داشت. در سوی مقابل صنعت نفت آبادان به عنوان یکی از مدعیان صعود و تیم‌های بالای جدول برای عقب نماندن از کورس قهرمانی نیاز مبرم به امتیاز این مسابقه داشت.

نیمه نخست با بازی محتاطانه دو تیم دنبال شد اما در حالی که همه چیز از تساوی بدون گل در ۴۵ دقیقه اول حکایت داشت، در دومین دقیقه وقت‌های اضافه نیمه نخست عبدالله نعیمی با ضربه‌ای دقیق دروازه صنعت نفت آبادان را باز کرد تا شاگردان فرشاد پیوس با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم صنعت نفت آبادان که جایگاه دوم جدول را در اختیار داشت، چاره‌ای جز حمله نداشت و برای جبران گل خورده فشار زیادی روی دروازه میزبان وارد کرد، اما انسجام خط دفاعی و تمرکز بازیکنان شناورسازی قشم اجازه خودنمایی به مهاجمان میهمان نداد. حملات پیاپی آبادانی‌ها یکی پس از دیگری بی‌ثمر ماند تا شناورسازی قشم با نمایشی منظم، متعهد و هوشمندانه از تک گل ارزشمند نیمه نخست محافظت کند و یکی از شگفتی‌های هفته را رقم بزند.

این پیروزی ارزشمند باعث شد شناورسازی قشم ۲۳ امتیازی شود و به رده سیزدهم جدول صعود کند؛ بردی که می‌تواند نقطه عطفی در روند این تیم در ادامه فصل باشد.

شناورسازی قشم در هفته آینده روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه در ارومیه به مصاف نود ارومیه خواهد رفت تا با روحیه‌ای بالا مسیر موفقیت خود را ادامه دهد.