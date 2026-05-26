تقابل حساس بعثت کرمانشاه و شناورسازی قشم

به گزارش خبرنگار مهر، هیجان در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به اوج خود رسیده است و در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته بیست‌وششم، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر روز چهارشنبه، ششم خردادماه سال جاری، راس ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان تیم شناورسازی قشم خواهد بود. این مسابقه با توجه به وضعیت دو تیم در جدول رده‌بندی، از اهمیت بالایی برای کادر فنی و هواداران کرمانشاهی برخوردار است.

نماینده فوتبال کرمانشاه که فراز و نشیب‌های متعددی را در این فصل تجربه کرده، تا پایان هفته بیست‌وپنجم مسابقات با کسب ۷ برد، ۹ تساوی و ۹ باخت، مجموعاً ۲۷ امتیاز اندوخته و در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است. شاگردان بعثت با تفاضل گل منفی یک (۲۱ گل زده در برابر ۲۲ گل خورده)، به دنبال آن هستند تا با تکیه بر امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران هم‌استانی، طلسم بازی‌های اخیر را شکسته و با دشت ۳ امتیاز کامل این بازی، صعودی چندپله‌ای را در جدول تجربه کنند.

در سوی مقابل، تیم شناورسازی قشم وضعیت به مراتب سخت‌تری را دنبال می‌کند. نماینده قشم تا این جای کار با ۵ برد، ۹ تساوی و ۱۱ باخت، ۲۴ امتیازی است و رتبه چهاردهم جدول را به خود اختصاص داده است. قشمی‌ها که با تفاضل گل منفی ۱۲ یکی از خطوط دفاعی آسیب‌پذیر لیگ را دارند، برای فرار از منطقه خطر و کاهش فاصله با میانه جدول، چاره‌ای جز ارائه یک بازی انتحاری در کرمانشاه ندارند که همین امر می‌تواند جذابیت‌های فنی مسابقه را دوچندان کند.

تحلیل وضعیت آماری نشان می‌دهد که این بازی یک تقابل مستقیم بین دو تیم پایین‌نشین میانه جدول است؛ جایی که پیروزی بعثت کرمانشاه می‌تواند حاشیه امنیت مناسبی برای این تیم در جدول ایجاد کرده و آن‌ها را به رتبه‌های تک‌رقمی نزدیک کند، در حالی که هرگونه لغزش یا توقف خانگی، فرصت سه‌امتیازی بزرگی را در اختیار رقیب مستقیم قرار خواهد داد.