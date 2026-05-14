شکست شناورسازی قشم مقابل نود ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه در چارچوب رقابتهای هفته بیستوچهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور «جام آزادگان»، تیم شناورسازی قشم در رقابتی نزدیک با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان خود نود ارومیه شد.
در این دیدار که به میزبانی ارومیه برگزار شد، نماینده هرمزگان در حالی به مصاف حریف رفت که به دلیل شرایط خاص بدون برگزاری تمرینات آمادهسازی راهی این مسابقه شده بود. با وجود تلاش بازیکنان شناورسازی این تیم نتوانست امتیازی از این سفر کسب کند و با پذیرش این شکست ۲۳ امتیازی ماند تا با یک پله سقوط در جایگاه چهاردهم جدول ردهبندی قرار گیرد.
تکگل سرنوشتساز این مسابقه را سینا آزادی خواه در دقیقه ۴۳ برای تیم نود ارومیه به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری میزبان به پایان برسد، نتیجهای که تا انتهای بازی پابرجا ماند.
فرشاد پیوس سرمربی شناورسازی قشم برای این دیدار ترکیب ۲-۴-۴ را برگزیده بود و بازیکنان زیر را از ابتدا به میدان فرستاد رضا بهمئی، عارف غلامپور، فردین بحری، میثم جودکی، محمد امینی، علیاصغر صادقی، حسین مددی، فرهاد مجد کرمانشاهی، عبدالله نعیمی، محمدامین سعیداوی و سجاد عبدویی.
تیم شناورسازی قشم که این روزها شرایط سختی را پشت سر میگذارد، امیدوار است در بازی بعدی خود با حمایت هواداران در خانه به جاده پیروزی بازگردد. بر اساس برنامه این تیم در هفته بیستوپنجم رقابتها روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ساعت ۱۸ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم نیروی زمینی تهران خواهد بود.
