شکست ۲-۰ شناور سازی قشم در برابر بعثت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال (جام آزادگان) امروز چهارشنبه ۶ خردادماه با برگزاری ۹ دیدار پیگیری شد که در یکی از مسابقات، تیم شناورسازی قشم از ساعت ۱۷ در کرمانشاه به مصاف بعثت این شهر رفت.

فرشاد پیوس سرمربی شناورسازی در این دیدار احمد محرابی، رضا بهمئی، محمد امینی، میثم جودکی، فردین بحری، میلاد جهانی، هادی دهقانی، معین رنجبریان، عبدالله نعیمی، علی‌اصغر صادقی‌نسب دهنوی و محمدامین سعیداوی را در ترکیب اصلی به میدان فرستاد.

در جریان این مسابقه تیم میزبان در وقت‌های اضافه نیمه نخست صاحب یک ضربه پنالتی شد که حامد اکبری‌پور در دقیقه ۲+۴۵ آن را به گل تبدیل کرد. در نیمه دوم نیز امید نافذ در دقیقه ۷۳ گل دوم بعثت را به ثمر رساند تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود نماینده کرمانشاه خاتمه یابد.

با این نتیجه تیم شناورسازی قشم با ۲۴ امتیاز قبلی خود در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی باقی ماند.

نماینده استان هرمزگان در هفته بیست و هفتم این رقابت‌ها روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم سایپا تهران خواهد بود.