امامی یگانه: هوشمندسازی ۳۷۰۰ کلاس درس در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در جریان بازدید از برخی مدارس هوشمند در شهر اردبیل، با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی، بهرهگیری از ابزارهای نوین و کیفیتبخشی به نظام آموزشی است، اظهار کرد: در راستای این سیاست، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ کلاس درس در استان اردبیل هوشمندسازی شدهاند.
وی افزود: با اقدامات انجامشده، مجموع کلاسهای درس هوشمندسازیشده در استان به ۳هزار و ۷۰۰ کلاس رسیده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و بهرهوری فرآیند یاددهی دارد.
استاندار اردبیل با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین آموزشی در کنار تجهیز مدارس، تصریح کرد: در این مسیر، هنرستانهای استان به تجهیزات مورد نیاز مجهز شده و توسعه زیرساختهای آموزشی و تربیتی از جمله فضاهای ورزشی، آموزشی، استخرها و زمینهای چمن بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
امامی یگانه بیان کرد: طی یک سال گذشته افزون بر ۳۰۰میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در استان هزینه شده که نشاندهنده توجه ویژه دولت چهاردهم به پرورش همهجانبه دانشآموزان است.
وی همچنین به مطالبات مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: یکی از درخواستهای این مدارس، واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث فضاهای آموزشی است که با پیگیریهای انجامشده، این موضوع نیز بهزودی محقق میشود.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه در حال حاضر، شهرستانهای اردبیل و سرعین نسبت به سایر مناطق استان پیشتاز هستند، ادامه داد: برنامهریزی شده است تا با حمایتهای لازم، هوشمندسازی مدارس در تمامی شهرستانهای استان با جدیت دنبال شود.
