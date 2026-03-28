به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر شنبه در دومین نشست هماهنگی برنامههای فرهنگی با محوریت مساجد، موکبها و تجمعات اخیر اظهار کرد: مشارکت و حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای اخیر قابل تحسین است و باید اجرای برنامههای متنوع با اطلاعرسانی موثر انجام شود.
وی با بیان اینکه این مردم همیشه پای کار هستند افزود: با توجه به اینکه دولت پای کار مردم است و در همه شرایط دستگاه های متولی نیز باید به طور ویژه پای کار باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: در راستای تداوم خدماترسانی به مردم و مسافران نوروزی، برنامه ریزی لازم انجام شده و هیچ مشکلی در راستای تامین کالای اساسی و سوخت در استان اردبیل وجود ندارد.
امامی در ادامه، محوریت مردم و تنوع برنامههای موکبها را در تبیین اقتدار نظام و فرهنگ ایثار و شهادت حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حضور چشمگیر جوانان، نوجوانان و بانوان و سایر اقشار مایه دلگرمی است و باید این حضور با سعه و صدر تداوم داشته باشد.
