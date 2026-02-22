  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

فرماندار تنگستان: ساماندهی سواحل در اولویت برنامه ها است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ساماندهی سواحل و فراهم‌سازی فضایی شاد برای مسافران نوروزی در اولویت برنامه‌های شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان تنگستان با حضور بخشدار، شهرداران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای خدماتی ، با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز و افزایش چشمگیر حضور مهمانان و گردشگران از سراسر کشور در شهرستان اظهار کرد: در ایام نوروز شهرستان تنگستان میزبان مسافران زیادی است و همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا این مسافران با دلی خوش، رضایت خاطر و خاطره‌ای شیرین از تنگستان خارج شوند.

سلیمانی بر ضرورت ساماندهی سواحل شهرستان تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در حوزه گردشگری ساحلی، فعالیت قایق‌های تفریحی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت و ساماندهی شوند تا از بروز حوادث و ازدحام بی‌مورد جلوگیری شود.

وی از بخشدار دلوار خواست تا با تهیه برنامه منسجم، مدیریت سواحل را در ایام نوروز در دستور کار خود قرار دهد و افزود: خوشبختانه نسبت به سال گذشته تعداد ناجیان غریق در سواحل افزایش یافته و حضور ناجیان خانم نیز در برخی نقاط پیش‌بینی شده است.

فرماندار تنگستان، همکاری دستگاه‌های اجرایی را در ساماندهی محیط‌های عمومی خواستار شد و اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت مدیریت و نظارت بر نمازخانه‌های سواحل را برعهده گیرد، شهرداران و پلیس راهور همکاری لازم را در زمینه ترافیک و نظم ساحل داشته باشند، پلیس مستقر در ساحل برای حفظ امنیت گردشگران نقش ویژه‌ای ایفا کند و مدیران دستگاه‌های اجرایی با بازدیدهای میدانی بر روند خدمات نظارت مستمر داشته باشند.

سلیمانی بر ایجاد فضای شاد و با نشاط در سواحل تأکید کرد و گفت: سواحل را باید زیبا، تمیز و چشم‌نواز کنیم و شناگاه‌های مجاز و غیرمجاز باید به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شوند و دستگاه‌های مختلف با همکاری شهرداری، پایگاه‌های سرگرمی، فرهنگی و ورزشی در ساحل ایجاد کنند و همچنین با برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات، زمینه نشاط اجتماعی برای خانواده‌ها و مسافران نوروزی فراهم شود.

وی همچنین از میراث فرهنگی شهرستان خواست نسبت به معرفی جاذبه‌های گردشگری و باستانی تنگستان اقدام کند و اصناف نیز برای رفاه گردشگران، نانوایی سیار در نقاط پررفت‌وآمد سواحل مستقر نمایند.

کد خبر 6756945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها