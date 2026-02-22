فرماندار تنگستان: ساماندهی سواحل در اولویت برنامه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان تنگستان با حضور بخشدار، شهرداران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای خدماتی ، با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز و افزایش چشمگیر حضور مهمانان و گردشگران از سراسر کشور در شهرستان اظهار کرد: در ایام نوروز شهرستان تنگستان میزبان مسافران زیادی است و همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا این مسافران با دلی خوش، رضایت خاطر و خاطره‌ای شیرین از تنگستان خارج شوند.

سلیمانی بر ضرورت ساماندهی سواحل شهرستان تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در حوزه گردشگری ساحلی، فعالیت قایق‌های تفریحی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت و ساماندهی شوند تا از بروز حوادث و ازدحام بی‌مورد جلوگیری شود.

وی از بخشدار دلوار خواست تا با تهیه برنامه منسجم، مدیریت سواحل را در ایام نوروز در دستور کار خود قرار دهد و افزود: خوشبختانه نسبت به سال گذشته تعداد ناجیان غریق در سواحل افزایش یافته و حضور ناجیان خانم نیز در برخی نقاط پیش‌بینی شده است.

فرماندار تنگستان، همکاری دستگاه‌های اجرایی را در ساماندهی محیط‌های عمومی خواستار شد و اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت مدیریت و نظارت بر نمازخانه‌های سواحل را برعهده گیرد، شهرداران و پلیس راهور همکاری لازم را در زمینه ترافیک و نظم ساحل داشته باشند، پلیس مستقر در ساحل برای حفظ امنیت گردشگران نقش ویژه‌ای ایفا کند و مدیران دستگاه‌های اجرایی با بازدیدهای میدانی بر روند خدمات نظارت مستمر داشته باشند.

سلیمانی بر ایجاد فضای شاد و با نشاط در سواحل تأکید کرد و گفت: سواحل را باید زیبا، تمیز و چشم‌نواز کنیم و شناگاه‌های مجاز و غیرمجاز باید به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شوند و دستگاه‌های مختلف با همکاری شهرداری، پایگاه‌های سرگرمی، فرهنگی و ورزشی در ساحل ایجاد کنند و همچنین با برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات، زمینه نشاط اجتماعی برای خانواده‌ها و مسافران نوروزی فراهم شود.

وی همچنین از میراث فرهنگی شهرستان خواست نسبت به معرفی جاذبه‌های گردشگری و باستانی تنگستان اقدام کند و اصناف نیز برای رفاه گردشگران، نانوایی سیار در نقاط پررفت‌وآمد سواحل مستقر نمایند.