ایمنی سواحل مازندران در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی صبح دوشنبه در نشست با فرماندار، معاونان، بخشداران و مدیران شهرستان رامسر با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با مناسبت‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای تقویت فضای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تلاش کنند.

سوادکوهی با بیان اینکه شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نقش مهمی در فضاسازی شهری و اجرای برنامه‌های فرهنگی دارند، افزود: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم، از ظرفیت تبلیغات محیطی، فضاهای شهری و امکانات فرهنگی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار و ماندگار استفاده شود.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه، می‌تواند در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر باشد و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات فرماندار، مدیران اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان شهرستان رامسر قدردانی کرد و گفت: حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر مسائل شهرستان، نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم دارد.

سوادکوهی همچنین با اشاره به آغاز فصل حضور گسترده گردشگران در سواحل مازندران، بر لزوم ارتقای ایمنی سواحل تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با افزایش هماهنگی، تقویت امکانات امدادی، استقرار نیروهای نجات‌غریق و اجرای اقدامات پیشگیرانه، برای حفظ جان شهروندان و مسافران تلاش کنند.

وی تصریح کرد: پیشگیری از حوادث دریایی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، شرایط ایمن‌تری برای استفاده گردشگران از سواحل فراهم شود.

در این نشست همچنین بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی شهرستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و ارتقای سطح ایمنی سواحل تأکید شد.