ربیعی: شانس بالایی برای پیروزی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی شامگاه یکشنبه پس از دیدار تیمش مقابل ملوان بندرانزلی اظهار داشت: در هفت، هشت دقیقه ابتدایی نیمه نخست، ملوان فشار نسبی روی دروازه ما وارد کرد اما پس از آن، نیمه اول کاملاً در اختیار ما بود و بازی را کنترل کردیم. در این نیمه سه تا چهار موقعیت بسیار خوب گلزنی داشتیم که متأسفانه به گل تبدیل نشد.

وی افزود: در نیمه دوم و در شرایطی که ریتم بازی متعادل بود و خودمان را برای اجرای برنامه‌های تهاجمی و رسیدن به گل آماده می‌کردیم، روی یک ضربه ایستگاهی گل دریافت کردیم. با این حال، بازیکنانم با حفظ نظم تیمی و انجام حملات مستمر توانستند به گل تساوی برسند. حتی پیش از آن نیز دو، سه موقعیت مناسب دیگر داشتیم که می‌توانستیم به گل برسیم.

سرمربی تراکتور درباره صحنه مشکوک به پنالتی در دقایق پایانی گفت: چون به صحنه نزدیک بودم، احساس می‌کنم خطا روی بازیکن ما رخ داد. از زاویه دوربینی که باشگاه در اختیار دارد، به نظر می‌رسد پای بازیکن ما مورد برخورد و هل دادن قرار گرفته است. به اعتقاد من این صحنه می‌توانست پنالتی باشد، اما در نهایت تصمیم با داور و کارشناسان داوری است و باشگاه موضوع را پیگیری خواهد کرد.

ربیعی خاطرنشان کرد: اگر دقایق ابتدایی بازی را کنار بگذاریم، موقعیت جدی خاصی به حریف ندادیم و در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتیم. با توجه به شرایط آب و هوایی و روند مسابقه، فکر می‌کنم استحقاق کسب سه امتیاز را داشتیم.

وی در پایان از بازیکنان تیمش تقدیر کرد و گفت: از همه بازیکنانم تشکر می‌کنم. با انگیزه بالا و انسجام مثال‌زدنی بازی کردند و این موضوع نشان‌دهنده وحدت و همدلی موجود در تیم است. امیدوارم در ادامه مسابقات نیز بتوانیم این روند را حفظ کنیم.