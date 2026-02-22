۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

مربی ملوان: تراکتور را خوب کنترل کردیم

مربی ملوان: تراکتور را خوب کنترل کردیم

انزلی - مربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی دیدار برابر تراکتور را مسابقه‌ای سخت و تاکتیکی توصیف کرد و گفت: با وجود برتری سخت‌افزاری حریف، توانستیم بازی را مطابق برنامه مدیریت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران برزگر شامگاه یکشنبه پس از پایان این دیدار اظهار کرد: بازی بسیار سخت و دشواری بود مقابل تیمی که از نظر بودجه، امکانات و کیفیت بازیکنان، توانایی‌هایش را در سطح فوتبال آسیا نشان داده و خود را ثابت کرده است با این حال، امروز ما یک تیم متحد و همدل بودیم که با ساختار مشخص وارد زمین شد و دقیقاً می‌دانست از بازی چه می‌خواهد و چگونه باید حریف را کنترل کند.

وی افزود: پیش از مسابقه روی نقاط ضعف و قوت تراکتور به‌خوبی کار کرده بودیم و توانستیم به گل اول برسیم. طبیعی بود که حریف در طول بازی موقعیت‌هایی ایجاد کند اما با دفاعی منسجم، تمرکز بالا و اتحاد مثال‌زدنی بازیکنان، یک بازی برابر را به نمایش گذاشتیم. از نظر مالکیت توپ شاید در مقاطعی تراکتور برتری داشت اما ما با استراتژی مناسب و پلنی که طراحی کرده بودیم، بازی را به‌خوبی مدیریت کردیم.

مربی ملوان درباره فضای حاکم بر مسابقه نیز گفت: در ادامه بازی اعتراض‌های شدیدی شکل گرفت که به نظرم برای تیمی در این سطح حرفه‌ای، بعید بود. این شلوغ‌کاری‌ها تا حدی از کیفیت فنی مسابقه کاست، در حالی که می‌توانستیم شاهد بازی زیباتری باشیم.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: مسابقه حالت شطرنج‌گونه داشت؛ هر تیم سعی می‌کرد دیگری را غافلگیر کند و به نوعی به دنبال «مات» کردن حریف بود. ما عملکرد خوبی داشتیم اما متأسفانه روی یک اشتباه جزئی گل برتری را از دست دادیم. با این حال از بازیکنانم تشکر می‌کنم؛ آن‌ها با تمام وجود جنگیدند و تلاششان واقعاً ستودنی بود.

کد خبر 6756964

    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      تراکتور عالی بود اما بدشانس
    • رضا IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      جالبه که تیمها در مقابل تراکتور کلا لحاف و تشک پهن میکنند تو محوطه جریمه شون و به دفاع اتوبوسی و نتیجه گرا ،میگن فوتبال منطقی ...اسم اون بازی به غیر از فوتبال همه چی بود آقای برزگر...البته از تیمهایی مثل ملوان و امثالهم انتظار زیادی نباید داشت
    • مجید IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      بازی و خوب کنترل نکردین فقط در مقابل تراکتور وقت کشی، دعوا و توهین کردین که بیش از این هم نمیشه ارتون انتظار داشت
    • مهدی جبارزاده IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      عجب تراژدی خوبی داشتید،ودر عجب هستم که میفرمایند خوب بودیم.باز هم جا هست که در رقابت‌های برون مرزی حقیرتر بشیم.
    • ناشناس IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      با زیر توپ بکش و بخواب رو زمین؟😂😂 بعدش هم حسین زاده توپ اول گل می‌کرد حداقل ۴تا میخوردید ، بماند که پنالتی صددرصد رو نگرفتن طبق معمول
    • سجاد IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      منتظر رای کمیته استیناف هستیم توهین و باتماشاگر ۱۰۰۰ نفری که بازی باید سه هیچ بنغع تراکتور رای داده شه قانون باید اجرا شه

