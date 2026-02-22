مربی ملوان: تراکتور را خوب کنترل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران برزگر شامگاه یکشنبه پس از پایان این دیدار اظهار کرد: بازی بسیار سخت و دشواری بود مقابل تیمی که از نظر بودجه، امکانات و کیفیت بازیکنان، توانایی‌هایش را در سطح فوتبال آسیا نشان داده و خود را ثابت کرده است با این حال، امروز ما یک تیم متحد و همدل بودیم که با ساختار مشخص وارد زمین شد و دقیقاً می‌دانست از بازی چه می‌خواهد و چگونه باید حریف را کنترل کند.

وی افزود: پیش از مسابقه روی نقاط ضعف و قوت تراکتور به‌خوبی کار کرده بودیم و توانستیم به گل اول برسیم. طبیعی بود که حریف در طول بازی موقعیت‌هایی ایجاد کند اما با دفاعی منسجم، تمرکز بالا و اتحاد مثال‌زدنی بازیکنان، یک بازی برابر را به نمایش گذاشتیم. از نظر مالکیت توپ شاید در مقاطعی تراکتور برتری داشت اما ما با استراتژی مناسب و پلنی که طراحی کرده بودیم، بازی را به‌خوبی مدیریت کردیم.

مربی ملوان درباره فضای حاکم بر مسابقه نیز گفت: در ادامه بازی اعتراض‌های شدیدی شکل گرفت که به نظرم برای تیمی در این سطح حرفه‌ای، بعید بود. این شلوغ‌کاری‌ها تا حدی از کیفیت فنی مسابقه کاست، در حالی که می‌توانستیم شاهد بازی زیباتری باشیم.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: مسابقه حالت شطرنج‌گونه داشت؛ هر تیم سعی می‌کرد دیگری را غافلگیر کند و به نوعی به دنبال «مات» کردن حریف بود. ما عملکرد خوبی داشتیم اما متأسفانه روی یک اشتباه جزئی گل برتری را از دست دادیم. با این حال از بازیکنانم تشکر می‌کنم؛ آن‌ها با تمام وجود جنگیدند و تلاششان واقعاً ستودنی بود.