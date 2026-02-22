سلیمانی: مشارکت مردمی محور اصلی پیشگیری از اعتیاد در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر یکشنبه، در جلسه ستاد توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، با قدردانی از تلاش اعضای ستاد و مسئولان کمیته‌های مشارکت‌های مردمی، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که تکیه صرف بر اقدامات دستگاه‌های دولتی، بدون استفاده از توان جامعه، نتایج پایداری به همراه نداشته و لازم است از ظرفیت خیرین، معتمدین محلی، نخبگان علمی و اندیشمندان به‌صورت هدفمند استفاده شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد یک مسئولیت عمومی و اجتماعی است، افزود: این موضوع زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که به دغدغه‌ای فراگیر در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل شود و هر فرد خود را نسبت به کاهش این آسیب اجتماعی مسئول بداند؛ در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت روند گسترش اعتیاد کنترل و مهار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش کلیدی متخصصان و صاحب‌نظران تصریح کرد: روانشناسان، جامعه‌شناسان، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ایفا کنند و لازم است نهضتی مردمی شکل بگیرد تا هر فرد متناسب با توان، دانش، سرمایه یا وقت خود در این مسیر مشارکت داشته باشد.

سلیمانی بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و پرهیز جدی از موازی‌کاری تأکید کرد و گفت: همکاری منسجم میان نهادهایی همچون بهزیستی، حوزه سلامت و سایر دستگاه‌های مرتبط شرط اصلی موفقیت برنامه‌هاست، چرا که موازی‌کاری در سال‌های گذشته موجب کاهش اثربخشی اقدامات و اتلاف منابع شده است.

وی با اشاره به طرح «مدیریت محله‌محور» که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است، بیان کرد: اجرای صحیح این الگو می‌تواند در ساماندهی مسائل اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد و بر همین اساس، تشکیل شورای راهبردی در استان با حضور دستگاه‌های فعال، تقسیم کار مشخص و هماهنگی عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون استاندار کرمانشاه شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات را یک ضرورت جدی دانست و خاطرنشان کرد: منابع مالی باید به‌صورت شفاف و در چارچوب «اتاق شیشه‌ای» توزیع و مصرف شود تا ضمن جلوگیری از بروز هرگونه شبهه، میزان اثربخشی هزینه‌ها به‌طور دقیق قابل ارزیابی باشد.

سلیمانی در پایان با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان به شمار می‌رود، گفت: نجات حتی بخشی از افراد گرفتار در دام اعتیاد در هر سال یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود و مدیریت استان آمادگی دارد از نظرات، پیشنهادها و دغدغه‌های دلسوزانه اعضای ستاد و خیرین برای اصلاح مسیرها و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کند.