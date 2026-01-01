  1. استانها
ربانی‌مهر: همراهی خیرین و سمن‌ها، سرمایه اجتماعی امیدآفرین است

همدان-مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با اشاره به ظرفیت خیرین در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد، این هم‌افزایی را عاملی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر بعدازظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مؤسسه «یاریگران زندگی» با جمعی از خیرین و دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که ورود برنامه‌محور تشکل‌های مردمی در کنار ظرفیت‌های انسانی و مالی خیرین، نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: رویکرد مؤثر، حرکت پیش‌دستانه در حوزه پیشگیری و توانمندسازی است و نباید صرفاً پس از بروز آسیب، به درمان بسنده کرد؛ سرمایه‌گذاری اجتماعی باید پیش از بحران انجام شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان، مؤسسه یاریگران زندگی را مجموعه‌ای فعال و اثرگذار توصیف کرد و گفت: این مجموعه طی سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه مقابله با اعتیاد انجام داده و حمایت از چنین تشکل‌هایی می‌تواند دامنه اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه را گسترش دهد.

ربانی‌مهر در ادامه با تأکید بر نقش شبکه‌سازی تخصصی سمن‌ها تصریح کرد: ایجاد ارتباط منسجم میان سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری، توان اثرگذاری اجتماعی را افزایش می‌دهد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند همکاری مؤثر و مستمر با این تشکل‌ها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت واقعی مردم است و بدون استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، دستیابی به کاهش پایدار آسیب‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

