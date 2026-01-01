به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر بعدازظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مؤسسه «یاریگران زندگی» با جمعی از خیرین و دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که ورود برنامه‌محور تشکل‌های مردمی در کنار ظرفیت‌های انسانی و مالی خیرین، نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: رویکرد مؤثر، حرکت پیش‌دستانه در حوزه پیشگیری و توانمندسازی است و نباید صرفاً پس از بروز آسیب، به درمان بسنده کرد؛ سرمایه‌گذاری اجتماعی باید پیش از بحران انجام شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان، مؤسسه یاریگران زندگی را مجموعه‌ای فعال و اثرگذار توصیف کرد و گفت: این مجموعه طی سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه مقابله با اعتیاد انجام داده و حمایت از چنین تشکل‌هایی می‌تواند دامنه اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه را گسترش دهد.

ربانی‌مهر در ادامه با تأکید بر نقش شبکه‌سازی تخصصی سمن‌ها تصریح کرد: ایجاد ارتباط منسجم میان سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری، توان اثرگذاری اجتماعی را افزایش می‌دهد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند همکاری مؤثر و مستمر با این تشکل‌ها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت واقعی مردم است و بدون استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، دستیابی به کاهش پایدار آسیب‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.