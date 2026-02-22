به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، محفل قرآنی «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج فرهنگ انس با کلام وحی و تعمیق آموزه‌های قرآنی در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این محفل معنوی به مدت ۳۰ روز و همزمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مدرسه علمیه کمالیه خرم‌آباد برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در این برنامه قرآنی حضور یابند.

اقامه نماز جماعت و سخنرانی‌های قرآنی

در این مراسم، نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد اقامه می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام عیدی به عنوان سخنران این محفل، در طول ایام برگزاری، به تبیین مفاهیم قرآنی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی خواهد پرداخت.

فرصتی برای انس بیشتر با قرآن

برگزارکنندگان این محفل با تأکید بر اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی ارزشمند برای بازگشت به آموزه‌های الهی و تقویت پیوند معنوی با قرآن کریم است، اعلام کردند: «زندگی با آیه‌ها» تلاشی برای نهادینه‌سازی فرهنگ عمل به قرآن در زندگی فردی و اجتماعی است.

این محفل هر روز همزمان با نماز ظهر و عصر در مدرسه علمیه کمالیه خرم‌آباد برگزار می‌شود و حضور برای عموم مردم آزاد است.