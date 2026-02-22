شهادت ۶۴۲ فلسطینی از زمان برقراری آتش بس در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز حقوق بشر غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد از زمان برقراری این آتش بس تاکنون روزانه ۴.۸ فلسطینی به شهادت رسیدهاند که در میان آنها ۱۹۷ کودک، ۸۵ زن و ۲۲ سالمند مشاهده میشوند که ۴۷.۲ درصد از مجموع آنها شهدا هستند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است در این مدت زمان همچنین ۱۶۴۳ نفر دیگر دچار مجروحیت شدهاند که به معنای مجروحیت ۱۲.۳ مورد در روز است که از میان آنها ۵۰۴ نفر کودک، ۳۳۰ نفر زن و ۸۹ نفر سالمند هستند که مجموعاً ۵۶.۱ درصد از مجموع مجروحان را شامل میشوند.
مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد از مجموع اطلاعات به دست آمده در ۱۳۳ روز گذشته پس از دستیابی به توافق آتش بس میتوان دریافت روزانه ۱۳.۵ مورد نقض آتش بس انجام شده است که طی آنها دها نفر از کسانی که بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشری تحت حمایت قرار دارند مورد حمله قرار گرفته که کودکان و زنان در صدر این اهداف قرار داشته و این نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو بوده و لازمه آن محاکمه در دادگاههای بینالمللی است.
این مرکز فلسطین در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد نقض آتش بس تنها به کشتار و بمباران همه روزه محدود نبوده بلکه شامل عدم پایبندی رژیم اشغالگر به ورود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک بشر دوستانه به نوار غزه بر اساس توافقات انجام شده از جمله ۵۰ کامیون سوخت میشود و تعداد کامیونهای وارد شده به این منطقه تنها ۴۳ درصد از مجموع کمکهایی است که باید بر اساس توافق وارد این منطقه میشده است. علاوه بر آنکه اشغالگران تنها اجازه ورود ۱۵ درصد از سوخت مورد نیاز بر اساس توافق آتش بس را صادر کردهاند.
این بیانیه میافزاید: ادامه اعمال محدودیت عبور و مرور از طریق گذرگاه رفح همچنان ادامه داشته به طوری که تنها ۴۰.۳ درصد از مسافرین مورد توافق اجازه تردد از این گذرگاه را دریافت کردهاند که نقض آشکار آزادی عبور و مرور تصریح شده در توافق آتش بس به شمار میرود.
مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد این اطلاعات نشان دهنده آن است که رژیم اشغالگر همچنان به ارتکاب اقدامات نسل کشی از جمله قتل و کشتار مستقیم غیرنظامیان و تخریب مؤلفههای زندگی در غزه و محرومیت ساکنان آن از ابتداییترین امکانات حیات ادامه دارد.
این مرکز فلسطینی همچنین اجرای این سیاست اشغالگران در میان سکوت خجالت آور بینالمللی و محرومیت مقامات این رژیم از مجازات را خاطرنشان کرده و جامعه بین الملل و طرفهای ضامن اجرای توافق آتش بس را به اقدام فوری برای توقف این تجاوزات و تضمین احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه و همچنین انجام تحقیقات مستقل بینالمللی برای مجازات آنها دعوت کرد.
