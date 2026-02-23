۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

مادرید از سکوت بروکسل در قبال جنایات تل‌آویو انتقاد کرد

مادرید از سکوت بروکسل در قبال جنایات تل‌آویو انتقاد کرد

وزیر امور خارجه اسپانیا از سکوت اتحادیه اروپا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس بونو» وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد: کشتار در غزه همچنان ادامه دارد و کمک‌ها در گذرگاه‌ها متوقف شده‌اند.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا ابزارهایی دارد که باید علیه کابینه رژیم صهیونیستی از آنها استفاده کند، گفت: سکوت بروکسل در برابر اقدامات تل‌آویو در کرانه باختری و تلاش‌ برای کوچاندن فلسطینی‌ها غیرقابل درک است.

وزیر امور خارجه اسپانیا در بخش دیگری از سخنانش درباره مخالفت مجارستان با بسته جدید تحریم ها علیه روسیه نیز گفت: ما به اجماع درباره اوکراین نیاز داریم و اقدامات مجارستان به تحقق صلح در آنجا کمکی نمی‌کند.

آلبارس درباره تعرفه های گمرکی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه کشورهای جهان نیز گفت: تعرفه‌های گمرکی واشنگتن تجاوز به حاکمیت اروپا است.

    • جهانبخش IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      اسپانیا صد شرف داره به برخی همزبانان بی غیرت فلسطین

