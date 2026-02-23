به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس بونو» وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد: کشتار در غزه همچنان ادامه دارد و کمکها در گذرگاهها متوقف شدهاند.
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا ابزارهایی دارد که باید علیه کابینه رژیم صهیونیستی از آنها استفاده کند، گفت: سکوت بروکسل در برابر اقدامات تلآویو در کرانه باختری و تلاش برای کوچاندن فلسطینیها غیرقابل درک است.
وزیر امور خارجه اسپانیا در بخش دیگری از سخنانش درباره مخالفت مجارستان با بسته جدید تحریم ها علیه روسیه نیز گفت: ما به اجماع درباره اوکراین نیاز داریم و اقدامات مجارستان به تحقق صلح در آنجا کمکی نمیکند.
آلبارس درباره تعرفه های گمرکی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه کشورهای جهان نیز گفت: تعرفههای گمرکی واشنگتن تجاوز به حاکمیت اروپا است.
