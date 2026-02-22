۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۳

نورمفیدی: تقرب به پیامبر(ص) در گرو اخلاق نیکو در خانواده است

گرگان- نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر نقش خانواده در تربیت انسان‌ها گفت: جامعه امروز برای رسیدن به تعالی، بیش از هر چیز به گسترش فضائل اخلاقی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در مسجد جامع گلشن گرگان با تأکید بر ضرورت گسترش اخلاق در جامعه اظهار کرد: جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگر تشنه فضائل اخلاقی است و احیای ارزش‌های معنوی می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در شکل‌گیری شخصیت انسان افزود: خانواده بستر رشد و بالندگی انسان‌ها و کانون اصلی پرورش شخصیت آنان است. اگر اخلاق در خانواده نهادینه شود، جامعه‌ای سالم و پویا شکل خواهد گرفت.

نورمفیدی با استناد به سخن پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، خوش‌اخلاق‌ترین شماست»، اظهار کرد: اگر خواهان تقرب به ساحت نبی مکرم اسلام(ص) هستیم، باید خوش‌رفتاری، نیکوکاری و احترام را از محیط خانواده آغاز کنیم.

وی همچنین به برخی تمسخرها نسبت به ارزش‌های معنوی اشاره کرد و گفت: مؤمنان نباید از طعنه و تمسخر دیگران نسبت به باورهای دینی نگران باشند؛ آنچه اهمیت دارد، بصیرت، آگاهی و استواری در مسیر حق است، چراکه جهان و هر آنچه در آن است، در اختیار قدرت لایزال الهی قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عظمت معارف اسلامی گفت: بسیاری از یافته‌های علمی که امروز دانشمندان به آن دست یافته‌اند، قرن‌ها پیش در بیانات نورانی امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه مطرح شده است و این نشان‌دهنده عمق و جامعیت معارف اهل‌بیت(ع) است.

نورمفیدی اظهار کرد: تقویت اخلاق، تحکیم بنیان خانواده و توجه به معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) می‌تواند جامعه را در مسیر تعالی و پیشرفت حقیقی قرار دهد.

