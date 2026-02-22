به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه این کشور طی روزهای گذشته تماس‌هایی با همتایان ایرانی و عمانی و همچنین «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با هدف کاهش تنش در منطقه برقرار کرده است.

وزارت خارجه مصر همچنین از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

این وزارت خانه تاکید کرد که عبدالعاطی در این تماس‌ها بر ضرورت کاهش تنش و مهار بحران در منطقه و فراهم کردن زمینه برای ادامه مذاکرات تاکید کرده است.