۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۹

تماس‌های وزیر خارجه مصر با همتایان ایرانی و عمانی و «ویتکاف»

وزارت خارجه مصر از تماس‌‎های وزیر خارجه این کشور با همتایان ایرانی و عمانی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش تنش در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه این کشور طی روزهای گذشته تماس‌هایی با همتایان ایرانی و عمانی و همچنین «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با هدف کاهش تنش در منطقه برقرار کرده است.

وزارت خارجه مصر همچنین از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

این وزارت خانه تاکید کرد که عبدالعاطی در این تماس‌ها بر ضرورت کاهش تنش و مهار بحران در منطقه و فراهم کردن زمینه برای ادامه مذاکرات تاکید کرده است.

    ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چرا ایران اجازه بدهد کشور سرسپرده ای درمسائل ایران دخالت ونظر بدهد مصراولین سرسپرده نتانیاهو هست ازاو دستور میگیرد هرگز برای ثبات گام برنمی دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها