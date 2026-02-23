به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز پنجم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟ "

۱.آمادگی کامل در برابر دشمن

۲. قرآن چراغ راه زندگی ‌

۳.تمام عزت دست خداست

۴.جواب دادن خوبی با بدی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

پاسخ صحیح سوال مسابقه روز چهارم گزینه یک است.

اسامی برگزیدگان روز چهارم مسابقه زندگی با آیه ها در استان مرکزی

۱. مجید روستا اراک

۲.طاهره سرخوش ساوه

۳.حسن بابایی اراک

۴. عصمت محترمی اراک

۵.مبینا عقیلی آشتیان

۶.مچتبی درویش زاده خنداب

۷.مریم فروندی اراک

۸.حدیثه تندر اراک

۹. سمیه فرجی ارمکی دلیجان

۱۰. فریبا مهجوری دلیجان