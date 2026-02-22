خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در کوچه‌پس‌کوچه‌های ساوه، بوی ماه رمضان با نیت‌های پاک و سنت‌های اصیل آمیخته شده، ماه خدا فرصتی برای خانه‌تکانی دلها است.

پربودن سفره‌های افطار و شکوه همبستگی، برگزاری محافل نورانی قرآن تا رسم دامادهایی که با ارسال افطاری، عشق و ایمان را به خانه عروس می‌برند، همه و همه روایتگر پیوند ناگسستنی دین، فرهنگ و مهربانی در این خطه از ایران است.

ماه رمضان فرصتی برای خودسازی، تقویت ایمان و همدلی اجتماعی است

امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان را فرصتی استثنایی برای خودسازی، تقویت ایمان و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی دانست.

حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه رمضان ماه رحمت، مغفرت و نزول برکات الهی است، اظهار کرد: خداوند متعال در این ماه زمینه بازگشت بندگان به مسیر صحیح زندگی را فراهم کرده و مؤمنان باید از این فرصت برای پاکسازی دل‌ها، تقویت ارتباط با خداوند و افزایش معنویت بهره‌برداری کنند.

وی با تأکید بر بعد اجتماعی ماه رمضان اظهار کرد: یکی از جلوه‌های زیبای این ماه، توجه به نیازمندان و تقویت روحیه مواسات و همدلی در جامعه است،کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، مشارکت در طرح‌های خیرخواهانه و برپایی سفره‌های ساده افطاری، علاوه بر رفع مشکلات معیشتی، موجب تقویت انسجام اجتماعی و افزایش محبت میان مردم می‌شود.

وی افزود: فرهنگ انفاق و کمک به دیگران باید به یک رفتار مستمر در جامعه تبدیل شود و ماه رمضان می‌تواند نقطه آغاز این حرکت ارزشمند باشد.

امام جمعه ساوه با اشاره به نقش جوانان در آینده جامعه بیان کرد: جوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و لازم است از فضای معنوی ماه رمضان برای تقویت ایمان، خودسازی و برنامه‌ریزی برای آینده استفاده کنند و حضور در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، شرکت در جلسات قرآنی و پرهیز از اتلاف وقت در فضای مجازی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی و فکری آنان باشد.

وی گفت: امید است با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های معنوی ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش وحدت، آرامش روحی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه باشیم و این ماه مبارک سرآغازی برای تحول مثبت در زندگی فردی و اجتماعی مردم قرار گیرد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اجرای طرح زندگی با آیه‌ها همزمان با ماه رمضان سال گفت: این طرح گام مؤثر فرهنگی و ماندگار است که مبانی اعتقادی جامعه را تقویت کرده و سبک زندگی قرآنی را در لایه‌های مختلف اجتماعی نهادینه می‌کند.

وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌هایی همچون زندگی باآیه‌ها، سرمایه‌گذاری فرهنگی بلندمدت است، تاکید کرد: انتخاب آیات قرآن، نشان‌دهنده دقت علمی و نگاه راهبردی این طرح است.

حجت الاسلام رحیمی گفت: همچنین برگزاری مسابقه طرح «زندگی با آیه‌ها» به صورت استانی، مشارکت مردمی را افزایش داده و انگیزه اقشار مختلف را برای انس بیشتر با قرآن کریم فراهم کرده است و این آمادگی در شهرستان ساوه وجود دارد که در مسیر گسترش نهضت زندگی با آیه‌ها گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

رمضان فرصتی برای اصلاح سبک زندگی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

امام جمعه موقت ساوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای اصلاح سبک زندگی و تقویت مسئولیت‌پذیری دینی در جامعه دانست.

حجت الاسلام علی بدرخانی با اشاره به تأثیر ماه رمضان بر نظم و برنامه‌ریزی در زندگی روزمره اظهار کرد: یکی از برکات این ماه، ایجاد نظم در اوقات زندگی است و توجه به زمان عبادت، سحر و افطار و مدیریت فعالیت‌های روزانه، می‌تواند به اصلاح سبک زندگی و افزایش بهره‌وری فردی کمک کند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در ماه رمضان تصریح کرد: یکی از جلوه‌های مهم این ماه، حضور داوطلبانه مردم در فعالیت‌های خیرخواهانه است و مساجد، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی می‌توانند با ساماندهی کمک‌ها، در تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌های کم‌برخوردار نقش مؤثری ایفا کنند.

امام جمعه موقت ساوه افزود: اطعام نیازمندان، تهیه بسته‌های معیشتی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، علاوه بر آثار مادی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

حجت الاسلام بدرخانی همچنین با اشاره به جایگاه رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی می‌توانند با تولید محتوای امیدبخش، ترویج فرهنگ قرآن و معرفی الگوهای نیکوکاری، نقش مهمی در گسترش فضای معنوی ماه رمضان ایفا کنند.

وی تصریح کرد: لازم است خانواده‌ها نیز مدیریت استفاده از فضای مجازی را در این ماه جدی بگیرند و زمینه توجه بیشتر اعضای خانواده به عبادت، گفت‌وگو و فعالیت‌های مشترک معنوی را فراهم کنند.

امام جمعه موقت ساوه با اشاره به ضرورت مدیریت اقتصادی در ماه رمضان گفت: این ماه باید فرصتی برای صرفه‌جویی و دوری از هزینه‌های غیرضروری باشد. کاهش اسراف در مواد غذایی و ساده‌گیری در مراسم افطار، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و افزایش امکان کمک به نیازمندان کمک کند.

وی تصریح کرد: ماه مبارک رمضان می‌تواند نقطه آغاز یک تحول مثبت در سبک زندگی فردی و اجتماعی باشد و اگر آموزه‌های این ماه در طول سال استمرار پیدا کند، شاهد جامعه‌ای اخلاق‌مدارتر، منسجم‌تر و امیدوارتر خواهیم بود.

امام جمعه موقت ساوه با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: برای اثرگذاری واقعی آموزه‌های دینی، باید این مفاهیم از سطح قرائت و حفظ فراتر رفته و در رفتار، تصمیم‌گیری و سبک زندگی افراد جاری شود هر چند این طرح موفق در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی، توانسته زمینه انس بیشتر مردم با قرآن کریم را فراهم کند.

حجت الاسلام بدرخانی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، رویکرد مردمی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در تمام گروههای سنی است، افزود: تمرکز این طرح بر آیاتی است که به اصلاح رفتار، تقویت اخلاق و هدایت انسان در مسیر صحیح زندگی می‌پردازد و همین امر باعث شده محتوای آن برای عموم مردم قابل فهم و کاربردی باشد چرا که قرآن را به عنوان یک راهنمای عملی زندگی معرفی می‌کند.

وی تاکید کرد: چنانچه فضای خانه با مفاهیم قرآنی همراه شود، نسل جوان نیز بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته همچنین با تعامل و هم‌افزایی خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در این مسیر، می‌توان شاهد تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه بود.

رمضان؛ فرصتی برای احیای معنویت و همبستگی اجتماعی

یک کارشناس و فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه ماه مبارک رمضان به‌عنوان ماه خودسازی و تقویت پیوندهای اجتماعی، گفت: در ماه مبارک رمضان اشاهد افزایش برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی هستیم که نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و معنوی شهر ایفا می‌کند.



عاطفه عسگری با اشاره به جایگاه ویژه ماه مبارک رمضان در فرهنگ اسلامی و اجتماعی، اظهار کرد: رمضان تنها یک مناسبت عبادی نیست، بلکه فرصتی برای بازگشت به ارزش‌های انسانی، تقویت اخلاق فردی و احیای همدلی در جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: ماه رمضان با نزول قرآن کریم، شب‌های قدر و تأکید بر دستگیری از نیازمندان، انسان را به بازنگری در سبک زندگی فردی و اجتماعی دعوت می‌کند و این ویژگی‌ها سبب می‌شود فضای عمومی شهرها، به‌ویژه شهرهایی با پیشینه مذهبی مانند ساوه، رنگ‌وبوی معنوی‌تری به خود بگیرد.

این فعال فرهنگی با اشاره به حال‌وهوای رمضانی ساوه بیان کرد: در این ماه، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی شهر شاهد حضور پررنگ مردم در محافل قرآنی، جلسات تفسیر، سخنرانی‌های مذهبی و آیین‌های عبادی هستند که این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم ساوه با مناسک دینی است.

عسگری ادامه داد: برگزاری مراسم شب‌های قدر و آیین‌های عزاداری شهادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) از مهم‌ترین برنامه‌های ماه رمضان در ساوه است که هر ساله با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و جلوه‌ای از وحدت و باور دینی شهروندان را به نمایش می‌گذارد.

این کارشناس فرهنگی بیان کرد: یکی از آیین‌های کهن و ریشه‌دار مردم ساوه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، سنت «اَلم‌ترانی» است؛ آیینی مردمی که جلوه‌ای از همدلی، شادی جمعی و تکریم روزه‌داران را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: در این آیین سنتی، گروهی از نوجوانان و جوانان محله که معمولاً تعدادشان به حدود ۱۰ نفر می‌رسد، چند روز مانده به پایان رمضان گرد هم می‌آیند و با حضور مقابل خانه‌های خویشان و همسایگان، این آیین را اجرا می‌کنند.

عسگری افزود: شرکت‌کنندگان با هم‌خوانی اشعار آیینی و صدا زدن نام یکی از فرزندان خانواده میزبان، فضای صمیمی و شادی را ایجاد کرده و سپس با گفتن عبارت «یا ثواب، یا جواب» در انتظار پاسخ صاحب‌خانه می‌مانند و در ادامه، میزبانان نیز با خوش‌رویی و گشاده‌دستی، با شیرینی، تنقلات و گاه کمک نقدی از آنان پذیرایی می‌کنند؛ رسمی که ریشه در فرهنگ سخاوت و مهرورزی مردم این دیار دارد.

وی گفت: در کنار این آیین‌ها، رسم دیرینه فرستادن افطاری داماد به خانه عروس نیز همچنان در میان خانواده‌ها رواج دارد؛ به‌گونه‌ای که جوان نامزددار در ماه مبارک رمضان، یک افطاری‌ شامل نان، برنج، روغن حیوانی، گوشت مرغ یا ماهی، سیب سرخ، شیرینی و میوه‌های فصل را به خانه پدر عروس می‌فرستد؛ سنتی که نمادی از احترام، پیوند خانوادگی و تکریم این ماه پربرکت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بعد اجتماعی ماه رمضان گفت: یکی از جلوه‌های شاخص این ماه در ساوه، ترویج فرهنگ مواسات و همدلی است و برپایی افطاری‌های ساده و مردمی، مشارکت خیرین در اطعام روزه‌داران و توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، نمونه‌هایی از این همبستگی اجتماعی است که در ایام رمضان پررنگ‌تر می‌شود.

این فعال فرهنگی توجه به نسل نوجوان و روزه‌اولی‌ها را از دیگر ویژگی‌های برنامه‌های رمضانی در ساوه دانست و افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ دینی و انتقال مفاهیم معنوی به نسل آینده دارد.

عسگری همچنین به فضاسازی شهری متناسب با ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: استفاده از المان‌های فرهنگی، پیام‌های قرآنی و نمادهای رمضانی در سطح شهر، در کنار افزایش فعالیت‌های فرهنگی، باعث می‌شود فضای عمومی ساوه با حال‌وهوای این ماه هم‌سو شود و شهروندان ارتباط عمیق‌تری با این مناسبت معنوی برقرار کنند.

وی تصریح کرد: ماه مبارک رمضان در ساوه، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای اجتماعی، احیای سنت‌های دینی و گسترش فرهنگ مهربانی است و استمرار این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهر داشته باشد.