به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان هرمزگان در حال برگزاری است و علاقه مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال روز پنجم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن، چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

عدد جواب صحیح را به سرشماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نفیس شوید.

هر روز به قید قرعه به ۶ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهداء می گردد.

برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال بفرمائید.

برندگان مسابقه شماره (۵) زندگی با آیه ها هرمزگان روز پنجم ماه مبارک رمضان

۱- فرشته آسودی از بندرلنگه ۲- مریم اخی از روستای سیفگان بندرلنگه ۳- رباب شهدابی از بندرعباس ۴- کیوان آزادی از رودان ۵- راضیه سلیمانی از خرموج بوشهر ۶- فهیمه نوربخش از روستای بنوبندپاسنگ بندرعباس