به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان هرمزگان در حال برگزاری است و علاقه مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال روز چهارم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ)در کدام گزینه بیان شده است؟

۱⃣- خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است

۲⃣- شیطان میان مؤمنان جدایی می‌اندازد

۳⃣- الزام رعایت انصاف و عدالت

۴⃣- کمک به فقرا و نیازمندان

عدد جواب صحیح را به سرشماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نفیس شوید.

هر روز به قید قرعه به ۶ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهداء می گردد.

برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال بفرمائید.

برندگان مسابقه شماره (۴) زندگی با آیه ها هرمزگان در روز چهارم ماه مبارک رمضان

۱- زینب عباس صیادی از جزیره قشم

۲- سید الیا تقوی از بندرعباس

۳- اسدالله شریفی از رودان

۴- امیر محمد گرمابه از بندرعباس

۵- سمیه غلام پور شبتاری از رودان

۶- افسانه فیض عارفی از یزد