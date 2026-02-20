به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان هرمزگان در حال برگزاری است و علاقه مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال روز دوم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱_ دنیا و آخرت از آن خداست

۲_ دعا برای افزایش صبر و ثبات قدم

۳_ رعایت انصاف

۴_ پرهیز از اسراف

عدد جواب صحیح را به سرشماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نفیس شوید.

هر روز به قید قرعه به ۶ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهداء می گردد.

برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال بفرمائید.

برندگان مسابقه شماره (۲) زندگی با آیه ها هرمزگان؛ روز دوم ماه مبارک رمضان

طیبه سالمی از رودان

سید یعقوب قتالی از بستک

مسعود فقیهی از جناح بستک

حبیبه فداغی از شهرستان گراش

امیر حسین استوان از رودان روستای خراجی

علی شهری از روستای تلخ بستک