به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان هرمزگان در حال برگزاری است و علاقه مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال روز سوم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱_ دنیا و آخرت از آن خداست

۲_ تمام عزت نزد خداست

۳_ ببخش تا بخشیده شوی

۴_ روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

عدد جواب صحیح را به سرشماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نفیس شوید.

هر روز به قید قرعه به ۶ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهداء می گردد.

برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال بفرمائید.

برندگان مسابقه شماره (۳) زندگی با آیه ها هرمزگان؛ روز سوم ماه مبارک رمضان

۱_ مجتبی درویش زاده از بندرعباس

۲_ سمیه آماده از فیروز آباد

۳_ زهرا جعفری از روستای زیارتعلی رودان

۴_ قربان برات از نورآبادممسنی

۵_ زبیده خنجی زاده از روستای فدوئیه بستک

۶_ رقیه احمدی از بستک