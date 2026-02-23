سالانه ۵ میلیارد تومان زراعت چوب در آبدانان انجام می شود

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از گسترش زراعت چوب در شهرستان آبدانان با محوریت کاشت درختان اکالیپتوس خبر داد و گفت: این طرح در راستای اجرای برنامه ملی «کاشت یک میلیارد درخت» دنبال می‌شود.

به گفته وی در سال‌های اخیر کشاورزان مناطق مختلف آبدانان با هدف افزایش درآمد و بهره‌وری اراضی خود، زمین‌های زراعی را به باغ‌های اکالیپتوس تبدیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ نهال اکالیپتوس در سطح ۸ هکتار از اراضی این شهرستان کاشته شده است.

خانمحمدیان افزود: آب مورد نیاز این طرح ها از کانال‌های مولا و کلات مورموری تأمین می‌شود و روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ لیتر آب به ازای هر درخت مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اثرات اقتصادی این طرح گفت: در سه سال گذشته حدود ۱۵ تا ۱۶ مزرعه زراعت چوب در آبدانان اجرا شده که سالانه نزدیک به هزار تن چوب با ارزش ریالی حدود ۵ میلیارد تومان تولید می‌کند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی ایلام، بخش عمده چوب تولیدی این شهرستان در کارخانه‌های تولید ام‌دی‌اف مصرف می شود.

وی ادامه داد: این طرح نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی شده، بلکه نقش مؤثری در بهبود اقتصاد خانوارهای کشاورز دارد.

خانمحمدیان اضافه کرد: همچنین درختان اکالیپتوس به عنوان بادشکن طبیعی عمل کرده و در شرایط جوی حساس، از محصولات زراعی کشاورزان حفاظت می‌کنند.

وی در پایان گفت: هر سال بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نهال اکالیپتوس به صورت رایگان میان کشاورزان منطقه توزیع می‌شود تا سطح زراعت چوب در استان ایلام بیش از پیش گسترش یابد.