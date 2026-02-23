مجتبی نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشن گلریزان اظهار کرد:در جشن گلریزان سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعهد ثبت شد که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن وصول شده است. بخشی از این تعهدات به دلیل شلوغی مراسم و اشتباه در قرائت ارقام، دچار خطا شد که حدود دو میلیارد تومان از مجموع تعهدات را شامل می‌شد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۲۲ پرونده به شورای حل اختلاف شهرستان و شعبه مستقر در زندان ارجاع شد که تمامی این پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد و در نهایت ۵۲ زندانی آزاد شدند که سه نفر از آنان زن و ۴۹ نفر مرد بودند. شورای حل اختلاف گلپایگان به گفته رئیس شورای حل اختلاف استان، رتبه نخست استان را کسب کرده که حاصل تعامل مناسب دستگاه قضایی و تلاش مجموعه همکاران است.

به گفته وی: در سال جاری با کمک خیرین، ۳۹ نفر از زندانیان با مبلغ ۲۸ میلیارد تومان آزاد شدند که حدود ۲۴ میلیارد تومان آن از محل گذشت شکات تأمین شد و چهار میلیارد تومان نیز توسط خیرین و ستاد پرداخت شد. گذشت شکات نقش اصلی را در آزادی زندانیان داشته و قابل تقدیر است.

نامداری ابراز کرد: در سال جاری نیز سه نفر از زندانیان محکوم به قصاص، با گذشت اولیای دم از این مجازات رهایی یافتند که دو نفر رضایت قطعی و یک نفر رضایت بخشی از اولیای دم را کسب کرده‌اند. این اقدام بزرگ با همکاری مراجع قضایی، مددکاران، خیرین و اصحاب رسانه محقق شد.

رئیس زندان گلپایگان با اشاره به آخرین وضعیت زندانیان مالی در گلپایگان افزود: در حال حاضر ۵۰ زندانی مالی جرائم غیر عمد در شهرستان داریم که از این تعداد، چهار نفر زن و ۴۶ نفر مرد هستند و برای آزادی این افراد، حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: با مشورت دوستان و یاوران ستاد، زمان برگزاری جشن گلریزان امسال مشخص شده و این مراسم روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند همزمان با ۱۵ رمضان، در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت ۱۹:۳۰ و پس از افطار آغاز می‌شود و تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال زندانیان اشاره کرد و گفت: با کمک خیرین و همکاری دستگاه‌ها، در حوزه اشتغال زندانیان رتبه نخست استان را کسب کرده‌ایم. در حال حاضر ۹۰ نفر از زندانیان در داخل زندان مشغول به کار هستند که ۴۰ نفر از آنان در بخش نبات‌سازی فعالیت می‌کنند. همچنین ۱۴۰ نفر از زندانیان در کارگاه‌های خارج از زندان مشغول به کار هستند و ۴۰ نفر دیگر نیز در داخل بند، به فعالیت‌های صنایع‌دستی مانند دستبندبافی، قالیبافی، تسبیح‌سازی و ساخت عصا اشتغال دارند و از این طریق به معیشت خانواده‌های خود کمک می‌کنند.