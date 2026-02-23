هند حمله پاکستان به افغانستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، هند حملات پاکستان به افغانستان را که منجر به شهید و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان شد را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه هند با انتشار بیانیه‌ای، این حملات را نقض حاکمیت افغانستان اعلام کرد.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند نیز گفت: این اقدام تلاش دیگری از سوی پاکستان برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های داخلی خود به شمار می‌ رود.

او تأکید کرد: هند همچنان از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان حمایت می‌کند.