به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع دولت سرپرست افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: حملات هوایی پاکستان به مناطق غیرنظامی در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

در این بیانیه آمده است: ما به شدت نقض حریم هوایی افغانستان را محکوم می‌کنیم و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری می‌دانیم.

وزارت دفاع دولت سرپرست افغانستان تصریح کرد: ارتش پاکستان را مسئول هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز دینی می‌دانیم و در زمان مناسب به این حملات با پاسخی مناسب و سنجیده واکنش نشان خواهیم داد.

مقامات کابل، ادعای اسلام آباد مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های طالبان پاکستان را رد کرده اند. گفته می‌شود که در حمله روز گذشته جنگنده‌های پاکستانی در استان پکتیکا یک مدرسه دینی هدف قرار گرفته شده است.

این در حالی است که وزیر اطلاع رسانی پاکستان درباره حملات هوایی به جنوب شرق افغانستان گفت: اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های طالبان پاکستان و شاخه خراسان گروهک تروریستی داعش در مرز با افغانستان را هدف قرار دادیم.