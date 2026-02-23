نمایش قدرت فنی مربیان کشتی فرنگی ایران در رنکینگ اتحادیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ با نام جام موحامت مالو آلبانی در رشته کشتی فرنگی از ۸ لغایت ۱۰ اسفندماه برگزار می‌شود و در این رقابت‌ها، علاوه بر تیم ملی ایران، تیم‌های آذربایجان و قطر با هدایت مربیان ایرانی به میدان خواهند رفت؛ اتفاقی قابل توجه که بار دیگر جایگاه و نفوذ دانش فنی کشتی ایران را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد.

تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان با هدایت محمد بنا در این تورنمنت حضور خواهد داشت. بنا به عنوان یکی از پرافتخارترین مربیان کشتی فرنگی ایران شناخته می‌شود که سابقه هدایت تیم ملی ایران و کسب مدال‌های متعدد جهانی و المپیکی را در کارنامه دارد و اکنون هدایت فرنگی‌کاران آذربایجان را بر عهده گرفته است.

همچنین تیم ملی قطر با سرمربیگری ملک محمد بویری در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. بویری از مربیان سازنده و با تجربه کشتی فرنگی ایران به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر شاگردان زیادی را به تیم های ملی در رده های مختلف معرفی کرده است، به دنبال کسب نتایج مطلوب با تیم قطر در مسابقات رنکینگ آلبانی است.

در کنار این دو تیم، تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با هدایت حسن رنگرز در این رویداد مهم حضور دارد. همزمانی حضور سه تیم با هدایت مربیان ایرانی، این رقابت‌ها را برای علاقه‌مندان کشتی در ایران جذاب‌تر از همیشه کرده است.