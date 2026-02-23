کشوریان: پیشرفت بیمارستان مادر و کودک بوشهر به ۷۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در بازدید استاندار از بیمارستان تخصصی مادر و کودک بوشهر یادآور شد: این بیمارستان با ظرفیت ۱۸۰ تخت، در ۵ طبقه با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع در حال ساخت است و بخشهای درمانگاه، آزمایشگاه، بستری، مراقبتهای ویژه، زایمان و اعمال جراحی در آن پیشبینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه، اکنون ۷۲ درصد است و تا پایان سال جاری به ۸۰ درصد میرسد.
استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی برق، نوسازی و تجهیز مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی از پروژههای مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر بازدید کرد.
زارع از مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، بیمارستان تخصصی مادر و کودک و ساختگاههای نیروگاههای خورشیدی در شهرستان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها قرار گرفت.
