به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با اشاره به بررسی پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائدی دشتی تصریح کرد: این مدرسه با ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا و با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان در حال احداث است.

وی ادامه داد: این پروژه اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

زارع همچنین از مدرسه ۱۲ کلاسه شهید ملاح بازدید و بیان کرد: این پروژه با سه هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، اکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق اعلام مسئولان پروژه، تا دهه فجر امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان دشتی، تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای عدالت آموزشی و ایجاد محیطی استاندارد برای دانش‌آموزان خواهد داشت و تسریع در اجرای آنها جزو اولویت‌های مدیریت استان است.