روزنامه صهیونیستی: موج بحران ها و شکست در اسرائیل فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران و رسانه های رژیم صهیونیستی همچنان در گزارش های مختلف به بررسی ابعاد چند وجهی بحران های فراروی رژیم صهیونیستی می پردازند. در همین رابطه افریم گانور نویسنده صهیونیست در روزنامه معاریو با درج گزارشی نوشت که وضعیت رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس، در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و همه می توانند وضعیت امنیتی رو به وخامت اسرائیل را پس از دو سال جنگ، فقدان حکمرانی، از دست دادن امنیت شخصی، و رفتار مجرمانه حاکمیت مشاهده کنند.

وی تصریح کرد که مسئولان رژیم صهیونیستی قادر به ارائه پاسخی شایسته در خصوص افزایش هزینه های زندگی، عدم بازسازی شهرک‌های شمالی و نوار غزه، وخامت اوضاع آموزشی، و افزایش تعداد تلفات در حوادث جاده‌ای نیستند.

گانور در این مقاله افزود که همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که کابینه و بنیامین نتانیاهو، رئیس آن به شدت برای توجیه اتفاقات هفتم اکتبر تلاش می کنند و بی‌وقفه برای کمک به افراط‌گرایان تلمودی برای فرار از خدمت سربازی تلاش می‌کنند.

این مقاله با اشاره به اقدام کابینه در هدر دادن بودجه اسرائیلی‌ها و هزینه کرد آن بر اساس تمایلات داخلی خود، ابراز داشت که در سایه این واقعیت وحشتناک و نگران‌کننده، جریان های مخالف باید به خیابان‌ها بریزند و با تحریک افکار عمومی به این شرایط پاسخ دهند؛ اما آنها نیز عملکردی ضعیف و بی تفاوت دارند.

این نویسنده صهیونیست می افزاید: همه اینها ما را به یک نتیجه‌گیری واضح و دردناک می‌رساند و آن این است که شکست اسرائیل فاجعه‌بار است... جامعه اسرائیل مشغول امور شخصی خود است و آنچه را که در اطرافش می‌گذرد نادیده می‌گیرد.