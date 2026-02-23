  1. استانها
  2. اردبیل
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

سوال روز پنجم زندگی با آیه ها در اردبیل اعلام شد

سوال روز پنجم زندگی با آیه ها در اردبیل اعلام شد

اردبیل-سوال روز پنجم زندگی با آیه ها در اردبیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز پنجم زندگی با آیه ها به مفهوم آیه ۱۳۹ سوره «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِیعًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه۱) آمادگی کامل در برابر دشمن

گزینه۲)قرآن، چراغ راه زندگی

گزینه۳)تمام عزت نزد خداست

گزینه۴)جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود

