به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه با موضوع تبیین برنامه‌ها و تشریح اقدامات معاونت آموزش متوسطه ظهر امروز در تهران برگزار شد.

مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، اعلام کرد : براساس گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران، پوشش واقعی تحصیل در متوسطه اول از ۸۹.۷ درصد به ۹۱.۷ درصد و در متوسطه دوم از ۷۹.۶ درصد به ۸۲.۷ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این آمار کاملاً قابل دسترس است و نشان می‌دهد که شرایط در حوزه دسترسی آموزشی بهبود یافته است.

آذرکیش افزود: نرخ ترک تحصیل در متوسطه اول کاهش داشته و در متوسطه دوم نیز از ۲.۶۹ درصد به ۱.۶۲ درصد رسیده است.

به گفته وی، توجه ویژه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور به عدالت آموزشی نقش مهمی در این روند داشته و طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۵۰ جلسه با حضور رئیس‌جمهور درباره نهضت عدالت آموزشی برگزار شده است.

پیشرفت برنامه مدرسه تراز تحول بنیادی

معاون وزیر درباره استقرار الگوی «مدرسه تراز تحول بنیادی» توضیح داد: در سال گذشته ۱۰ درصد مدارس متوسطه دولتی وارد این طرح شدند، امسال این میزان به ۴۰ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۶ سهم مدارس به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت :تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ مدرسه در این قالب آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

افزایش گرایش به رشته ریاضی و رشد هنرستان‌ها

آذرکیش از افزایش ۱.۵۳ درصدی سهم رشته ریاضی‌فیزیک خبر داد و گفت :این رشته از ۱۷.۴۹ به ۱۸.۸۰ درصد رسیده است.

در بخش آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای نیز سهم دانش‌آموزان از ۴۲.۹ درصد به ۴۵.۷ درصد افزایش یافته که به معنای افزوده شدن بیش از ۱۲۴ هزار هنرجو نسبت به سال قبل است.

افزایش معدل دوره متوسطه

وی همچنین به گزارش مرکز ارزشیابی اشاره کرد و گفت:میانگین معدل دوره دوم متوسطه حدود ۰.۶ نمره افزایش داشته است که این افزایش شامل پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است.

تقویت گروه‌های آموزشی و توسعه توانمندی معلمان

به گفته آذرکیش، زمان فعالیت گروه‌های آموزشی در سال گذشته بیش از ۱۵ درصد (۱۱ هزار ساعت) افزایش یافته و اکنون ۷۴ دبیرخانه راهبری کشوری فعال است.

وی از اجرای «طرح سفر یادگیری» به‌عنوان یکی از برنامه‌های تحول‌آفرین یاد کرد و افزود: ۳۷ هزار معلم در حوزه‌های سنجش، فناوری‌های نو، روش تدریس و یادگیری در محیط‌های تربیتی آموزش دیده‌اند که معادل ۹۲.۳ درصد معلمان و مدیران مدارس متوسطه است.

آذرکیش، در ادامه گزارش عملکرد این معاونت، به برگزاری «جشنواره الگوی برتر تدریس» اشاره کرد و گفت: این جشنواره که سال‌هاست اجرا می‌شود، در سال گذشته با حضور رئیس جمهور و برگزاری مرحله اختتامیه در تهران، با افزایش شمار شرکت‌کنندگان در دوره‌های متوسطه اول، نظری و فنی‌وحرفه‌ای همراه بود.

شبکه ملی یادگیری معلمان (شمیم)

وی از اجرای طرح «شبکه ملی یادگیری معلمان» با عنوان «شمیم» خبر داد و گفت :تاکنون ۲۵۵ هزار معلم در این شبکه عضو شده‌اند. همچنین «اجتماعات یادگیری دانش‌آموزی» و دبیرخانه راهبری کشوری آن در استان فارس راه‌اندازی شده است.

رشد پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

آذرکیش توسعه پژوهش‌سراها را از برنامه‌های مهم سند تحول دانست و گفت: اکنون ۶۹۴ پژوهش‌سرای فعال در کشور داریم که نسبت به سال گذشته چهار مجموعه به آن‌ها اضافه شده یا در مرحله افتتاح هستند.

به گفته وی، این موضوع از پروژه‌های اصلی نهضت عدالت آموزشی در سال جاری بوده است.

توسعه مهارت‌آموزی و رشته‌های مهارتی

معاون وزیر با اشاره به راهبرد مهارت‌آموزی گفت: در سال گذشته ۲۳ رشته جدید در شاخه کاردانش و اخیراً ۲۲ رشته دیگر در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد.همچنین ۲۴ رشته در شاخه فنی‌وحرفه‌ای روزآمدسازی شده و شش رشته دیگر نیز در دستور بررسی قرار دارد.

وی افزود: برای تجهیز هنرستان‌ها ۴۲۰ میلیارد تومان از محل چهار درصد گاز طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص یافت که بخش عمده تجهیزات خریداری و توزیع شده است.

طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت»

آذرکیش اجرای طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» را از برنامه‌های برنامه هفتم توسعه دانست و گفت :دستورالعمل‌های آن در مراحل پایانی تصویب است. این طرح در هنرستان‌ها، مدارس دارای کارگاه و مدارس شبانه‌روزی در قالب برنامه‌های موجود در حال اجراست.

طرح مشترک «همنوا» با وزارت کار

وی درباره طرح «همنوا» توضیح داد: «این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای اجرا می‌شود. در این چارچوب ۶۴۹ مرکز دولتی فنی‌وحرفه‌ای زیرساخت آموزشی خود را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده‌اند.

به گفته وی، برای نخستین‌بار ۳۹ هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ایجاد شده و هدف‌گذاری برای سال آینده ۱۵۰ هنرستان وابسته است. شمار هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف نیز از ۱۳۷ به ۱۹۳ هنرستان رسیده است.

هنرستان‌های جوار صنایع و مراکز مهارت‌آموزی

آذرکیش اعلام کرد: در سال جاری ۸۴۹ مرکز تولیدی_خدماتی یا جوار کارخانه برای همکاری با هنرستان‌ها آماده شده که تاکنون ۸۷ هنرستان جوار صنعت عملاً راه‌اندازی شده است. این طرح با همکاری وزارت کشور و معاونت اقتصادی و توسعه منطقه‌ای پیگیری می‌شود.

پیشرفت برنامه «ایران دیجیتال» در آموزش متوسطه

معاون وزیر با اشاره به راهبرد نوآوری گفت: طرح ایران دیجیتال با همکاری وزارت اطلاعات و ارتباطات و معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حال اجراست.

وی افزود: این طرح در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (WSIS 2025) به‌عنوان یکی از پنج طرح برگزیده دنیا انتخاب شد. هدف اولیه آموزش دو میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم بود، اما اکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز و حدود ۱۸۰ هزار معلم دوره‌های ایران دیجیتال را گذرانده‌اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در تشریح برنامه هوشمندسازی مدارس گفت: در مرحله نخست، براساس پیگیری‌های رئیس‌جمهور، تجهیزات هوشمند در ۳۵ مدرسه و ۱۸۰ کلاس درس نصب شده و اکنون این تعداد به بیش از ۱۱۰ کلاس رسیده است.» او تأکید کرد اولویت نصب تجهیزات، مدارس محروم و مناطق کمتر برخوردار است.

نظارت و تضمین کیفیت آموزش

آذرکیش با اشاره به راهبرد «پایش و نظارت» گفت: گروه‌های آموزشی موظف‌اند دست‌کم ۲۰ درصد مدارس را به‌صورت ویژه مورد بازدید قرار دهند.

به گفته وی تاکنون بیش از ۲۱ نظارت میدانی در سطح دفاتر ستادی انجام شده و بازخوردها به استان‌ها ارسال می‌شود.

وی افزود: هفتمین کارنامه پایش شاخص‌های یادگیری نیز توسط مرکز ارزشیابی صادر و در اختیار مدیران کل استان‌ها قرار گرفته است.

ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان و مدیران

معاون آموزش متوسطه با تأکید بر ادامه آموزش‌های ضمن‌خدمت گفت این دوره‌ها در دو مسیر ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان در قالب طرح «سفر یادگیری» و ارتقای توان مدیریت آموزشگاهی مدیران در چارچوب الگوی مدرسه تراز اجرا می‌شود.

وی همچنین از افزایش مدارس شبانه‌روزی خبر داد و اعلام کرد: سال گذشته شمار مدارس شبانه‌روزی متوسطه اول به ۳۱۵۵ مدرسه رسید و ۱۰ مدرسه جدید اضافه شد. در شاخه فنی‌وحرفه‌ای نیز ۱۷ هنرستان شبانه‌روزی جدید فعالیت خود را آغاز کردند.

آخرین وضعیت بازماندگان از تحصیل

آذرکیش درباره آمار سامانه بازماندگان از تحصیل توضیح داد:در سامانه عدد ۱۸۶ هزار نفر ثبت شده اما این رقم شامل تمام دوره‌ها و همه دلایل ازجمله مهاجرت، خروج از کشور و آموزش‌ناپذیری است و همه این افراد مربوط به متوسطه نیستند.

وی افزود: در یک مرحله ۲۵۳۵۳ نفر به‌عنوان بازمانده شناسایی شدند که بخشی از آنها مهاجرت کرده بودند و بخشی امکان آموزش نداشتند. اما در فرآیندهای میدانی، تنها در یک بازه یک‌ماهه ۱۳۱۳ نفر شناسایی و به مدرسه بازگردانده شدند و در دو مرحله دیگر نیز حدود ۲۵۰۰ دانش‌آموز به تحصیل برگشتند.

برنامه‌های حمایت و جذب بازماندگان از تحصیل

وی مهم‌ترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در این حوزه را چنین برشمرد:

١_اجرای طرح ایاب و ذهاب برای دانش‌آموزان محروم

٢_پیگیری مستقیم مدیران مدارس برای بازگرداندن دانش‌آموزان

٣_تقویت مدارس شبانه‌روزی در مناطق کم‌برخوردار

٤_حمایت از مدارس نیازمند در قالب برنامه‌های عدالت آموزشی

٥_ اجرای پویش جهاد علمی البرز برای تقویت یادگیری در مناطق محروم

٦_توسعه محیط‌های یادگیری و افزایش پوشش تحصیلی در مناطق کمتر برخوردار

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از بازماندگان اعلام‌شده در سامانه، به دلیل تغییر محل زندگی یا خروج از کشور در جامعه آماری حضور ندارند. اما وزارت آموزش و پرورش با برنامه‌های میدانی و هدفمند توانسته تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان واقعیِ بازمانده را به چرخه تعلیم و تربیت بازگرداند.