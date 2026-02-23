بیش از ۲ هزار و ۴۹۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش گفت: بازرسان این سازمان از ابتدای طرح نظارتی تا کنون بیش از ۲ هزار و ۴۸۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی در سطح استان بعمل آوردند.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را بیش از۲۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت بیش از ۵۹۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

پیروی منش عنوان کرد: عمده ترین تخلف ها عدم درج قیمت ، گرانفروشی و فروش کالای قاچاق بوده است که در این راستا ۸۹۰ مورد بند تخلف توسط بازرسان این سازمان کشف شده است.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و بازرسان به صورت مستمر از واحدهای صنفی بازرسی خواهند کرد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با اعلام به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد بازار همیاری نمایند.