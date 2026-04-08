۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

تشکیل یک هزار و ۷۷۸ فقره پرونده برای متخلفین صنفی در هرمزگان

بندرعباس- معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت هرمزگان گفت: در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز۱۴۰۵، یک هزار و ۷۷۸ فقره پرونده تخلف در هرمزگان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: بازرسان اداره کل صمت هرمزگان در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ یازده هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی در سطح استان به عمل آوردند.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را ۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت یک هزار و ۷۷۸ فقره پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

پیروی منش عنوان کرد: در طرح نظارتی مذکور ۲۵۰۰ بند تخلف کشف که عمده ترین تخلف ها عدم درج قیمت ، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور بوده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با اعلام به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد بازار همیاری نمایند.

