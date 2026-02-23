مطالبه‌ اهالی روستای کوفی محقق شد؛اختصاص۱۸۰میلیاردریال برای احداث جاده

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در پی مطالبه اهالی روستای کوفی بخش دوآب صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ مبنی بر نبود جاده دسترسی و مسدود شدن جاده روستا در پی بارندگی‌ها، در گفتگو با یکی از اهالی روستا ماجرا را پیگیر شدیم که این گفتگو و نیز جوابیه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری به این مطالبه اهالی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

گشتاسب هاشمی، از اهالی روستای کوفی بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاریخچه این روستا به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد، اظهار کرد: این روستا از جاده دسترسی و سایر امکانات همچون گاز بی‌بهره مانده و همین امر باعث کوچ اهالی به روستاهای همجوار و حتی شهرها شده است.

وی با تصریح اینکه روستای کوفی بر طبق آمار سال ۱۳۹۵، ۳۵ خانوار و ۱۵۰ نفر جمعیت دارد، افزود: البته در تابستان این جمعیت ساکنان بیش از دوبرابر افزایش می‌یابد.

هاشمی بیان کرد: با شروع فصل بارش در اواخر پاییز و تا پایان این فصل در فروردین و اردیبهشت جاده روستا مسدود می‌شود و اهالی برای تهیه مایحتاج خود ناچارند سه کیلومتر پیاده‌روی در جاده پربرف را داشته باشند تا به روستاهای همجوار بروند و مواد غذایی و مایحتاج ضروری را تهیه کنند.

وی با تصریح اینکه پیگیری‌های مکرر اهالی برای رفع مشکلات روستا تا کنون نتیجه نداشته است، گفت: از مسئولان انتظار می‌رود که فکری به حال روستا کنند.

هاشمی تصریح کرد: جاده خاکی روستا به روستاهایی همچون مالک آباد و ... با اولین بارش غیر قابل استفاده می‌شود و گذر از آن بسیار دشوار است.

مهم‌ترین چالش پیش روی بهسازی این مسیر را کمبود اعتبارات است

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید خاکی بودن جاده روستای کوفی گفت: جاده منتهی به این روستا از نوع خاکی است و در فصل بارش‌ها، راهداران پرتلاش بخش صمصامی وظیفه خود می‌دانند که خدمات‌رسانی کنند. در زمان بارش برف نیز بلافاصله اقدام به پاکسازی مسیر و برف‌روبی می‌کنند تا رفت‌وآمد با کمترین مشکل مواجه شود.

مهدی مرتضوی‌زاده در واکنش به اظهارات اهالی درباره تردد با کوله‌بار برای تأمین مواد غذایی افزود: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و اینکه گفته می‌شود مردم با کوله آذوقه جابه‌جا می‌کنند، صحت ندارد. با این حال، اصل مشکل اهالی برای تردد در این مسیر را درک می‌کنیم و پیگیر حل آن هستیم.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری چهارمحال و بختیاری مهم‌ترین چالش پیش روی بهسازی این مسیر را کمبود اعتبارات عنوان کرد و اظهار کرد: برای بهبود وضعیت جاده روستای کوفی، برآورد هزینه‌ای دقیق انجام شده است. بر اساس محاسبات کارشناسی، برای رفع مشکل و بهسازی این مسیر حدود ۱۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مرتضوی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه نیازمند تأمین اعتبار در شورای برنامه‌ریزی شهرستان است. در صورت تأمین اعتبار، این اداره کل بلافاصله نسبت به انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی اقدام خواهد کرد تا مشکل رفت‌وآمد اهالی روستای کوفی برای همیشه حل شود.