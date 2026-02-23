تحلیلی بر وقایع اخیر با تاکید بر «خشونت، رسانه و زیست نوجوانانه»

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی سلسله نشست هایی را با هدف بررسی تحلیلی وقایع دی ماه ۱۴۰۴ با عنوان «جنگ آشوب» برگزار می کند.

چهارمین پرده از این نشست ها با عنوان «خشونت، رسانه و زیست نوجوانانه» به موضع تاثیر رسانه ها بر زیست نوجوانان و کنش های آنان در جامعه امروز می‌پردازد.

در این نشست حجت‌الاسلام محمود عبداللهی و حسین شکیب‌راد به دبیری آرین طاهری به بیان نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.

این نشست امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ به نشانی خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی برگزار می‌شود.