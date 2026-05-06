  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

آیا خیابان قادر به بازاحیایی نهاد سیاسی هست؟

آیا خیابان قادر به بازاحیایی نهاد سیاسی هست؟

نشست امتداد خیابان امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت از ساعت ۱۵ به موضوع خیابان و بازاحیایی نهاد سیاسی می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های «امتداد خیابان» با پرداختی به مسئله جنگ و جامعه ایرانی اینبار به این موضوع میپردازد که آیا خیابان در جنگ رمضان می‌تواند به بازاحیای نهاد سیاسی بدل شود؟

این نشست به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سلسله نشست گفت‌وگوی فرهنگ، هنر و جامعه و با حضور سیدحسین شهرستانی، سجاد صفارهرندی، محسن دنیوی، سید آرش وکیلیان، سینا رئیسی، مجید قاسمی و اکبر محمدی برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم مردم در این نشست که امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ برگزار می شود آزاد است. محل برگزاری نشست خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی خواهد بود.

کد مطلب 6821726
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها