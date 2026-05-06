آیا خیابان قادر به بازاحیایی نهاد سیاسی هست؟

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های «امتداد خیابان» با پرداختی به مسئله جنگ و جامعه ایرانی اینبار به این موضوع میپردازد که آیا خیابان در جنگ رمضان می‌تواند به بازاحیای نهاد سیاسی بدل شود؟

این نشست به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سلسله نشست گفت‌وگوی فرهنگ، هنر و جامعه و با حضور سیدحسین شهرستانی، سجاد صفارهرندی، محسن دنیوی، سید آرش وکیلیان، سینا رئیسی، مجید قاسمی و اکبر محمدی برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم مردم در این نشست که امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ برگزار می شود آزاد است. محل برگزاری نشست خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی خواهد بود.