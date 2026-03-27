مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: متولیان از ابتدا تصمیم گرفتند در جهت حمایت از تولیدات داخلی، بازار خودرو را به سمت محدودیت واردات سوق دادند؛ در این مسیر به‌تدریج یک انحصار شکل گرفت و واردات خودرو ممنوع شد تا خودروساز داخلی بتواند خود را به بازار جهانی برساند.

وی افزود: اکنون بعد از حدود چهار تا پنج دهه، آنچه امروز مشاهده می‌کنیم ــ و موضوعی پنهان برای کسی نیست ــ این است که صنعت خودروسازی ما از نظر کیفیت، قیمت و ایمنی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و حتی می‌توان گفت در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است.

پوردهقان ادامه داد: تنها راه بهبود وضعیت خودروسازی کشور، حرکت از انحصار به سمت رقابت است. باید انحصار را محدود کنیم و زمینه شکل‌گیری رقابت را فراهم آوریم. بهترین مسیر برای ایجاد رقابت، واردات خودروهای باکیفیت است؛ البته در کلاس خودروهای اقتصادی که با توان معیشتی مردم همخوانی داشته باشد تا مردم بتوانند این خودروها را خریداری کنند.

وی تصریح کرد: هرچقدر به این سمت حرکت کنیم ــ البته نه به‌صورت شوک‌آور بلکه به شکل تدریجی و پله‌ای ــ قطعاً هم خودروساز داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد تا کیفیت خود را به سطح کلاس جهانی برساند و هم با افزایش عرضه خودرو، در نهایت شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خودروسازان حدود پنج دهه به شرایط انحصاری عادت کرده‌اند، طبیعی است که اکنون در برابر تغییر این وضعیت مقاومت کنند و فشار زیادی بر ارکان حاکمیت وارد شود. هر بار نیز با طرح مسائلی از جمله اشتغال کارگران، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری، موضوع واردات با تعلل مواجه شده است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۵ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه خودرو و به‌ویژه در زمینه واردات خودرو رقم بخورد و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.