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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

صنعت خودرو بدون رقابت احیا نمی‌شود؛ ضرورت پایان انحصار

صنعت خودرو بدون رقابت احیا نمی‌شود؛ ضرورت پایان انحصار

یک نماینده مجلس با بیان اینکه تنها راه بهبود وضعیت خودروسازی کشور، حرکت از انحصار به سمت رقابت است، گفت: بهترین مسیر برای ایجاد رقابت، واردات خودروهای باکیفیت است.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: متولیان از ابتدا تصمیم گرفتند در جهت حمایت از تولیدات داخلی، بازار خودرو را به سمت محدودیت واردات سوق دادند؛ در این مسیر به‌تدریج یک انحصار شکل گرفت و واردات خودرو ممنوع شد تا خودروساز داخلی بتواند خود را به بازار جهانی برساند.

وی افزود: اکنون بعد از حدود چهار تا پنج دهه، آنچه امروز مشاهده می‌کنیم ــ و موضوعی پنهان برای کسی نیست ــ این است که صنعت خودروسازی ما از نظر کیفیت، قیمت و ایمنی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و حتی می‌توان گفت در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است.

پوردهقان ادامه داد: تنها راه بهبود وضعیت خودروسازی کشور، حرکت از انحصار به سمت رقابت است. باید انحصار را محدود کنیم و زمینه شکل‌گیری رقابت را فراهم آوریم. بهترین مسیر برای ایجاد رقابت، واردات خودروهای باکیفیت است؛ البته در کلاس خودروهای اقتصادی که با توان معیشتی مردم همخوانی داشته باشد تا مردم بتوانند این خودروها را خریداری کنند.

وی تصریح کرد: هرچقدر به این سمت حرکت کنیم ــ البته نه به‌صورت شوک‌آور بلکه به شکل تدریجی و پله‌ای ــ قطعاً هم خودروساز داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد تا کیفیت خود را به سطح کلاس جهانی برساند و هم با افزایش عرضه خودرو، در نهایت شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خودروسازان حدود پنج دهه به شرایط انحصاری عادت کرده‌اند، طبیعی است که اکنون در برابر تغییر این وضعیت مقاومت کنند و فشار زیادی بر ارکان حاکمیت وارد شود. هر بار نیز با طرح مسائلی از جمله اشتغال کارگران، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری، موضوع واردات با تعلل مواجه شده است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۵ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه خودرو و به‌ویژه در زمینه واردات خودرو رقم بخورد و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

کد مطلب 6757379
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      بهترین کار این است که فعلا بساط چند کارخانه خودرو داخلی جمع شود و یک محصول ممتاز توسط مهندسان ایرانی به بازار عرضه شود . اگر ما توان ساخت موشک و پهپاد و پدافند را داریم چرا نتوانیم یک خودروی مناسب و با کیفیت تولید کنیم . با یک خودرو شروع کنید تا در صورت تشویق و جذابیت برای ادامه راه برنامه ریزی کرد

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