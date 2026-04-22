۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۰

واردات خودرو متوقف نمی‌شود

واردات خودرو متوقف نمی‌شود

سخنگوی وزارت صمت گفت: هیچ برنامه‌ای برای توقف واردات خودرو نداریم و از ابتدای سال نیز واردات خودرو صورت گرفته است.

عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو هیچ برنامه‌ای برای توقف وجود ندارد و واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مانند سال گذشته انجام خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای سال نیز واردات خودرو صورت گرفته و خودروهای در حال حمل سریعاً به گمرکات رسیدند؛ آن‌هایی که در گمرک بودند ترخیص شدند و خودروهایی که نیاز به کد ساتا داشتند، بدون مشکل وارد انبارها شدند تا تشریفات گمرکی طی شود.

زارعی درباره نیاز خودروسازان به فولاد هم گفت: بخشی از نیاز خودروسازان از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. همه فولاد مورد نیاز خودروسازان از فولاد مبارکه نیست و از سایر تولیدکنندگان نیز استفاده می‌شود.

کد مطلب 6806171
سمیه رسولی

