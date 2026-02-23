جذب ۴۷ درصدی اوراق مرابحه در خراسان جنوبی؛ ۷ دستگاه به جذب کامل رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست عملکرد دستگاه‌هایی که از محل اوراق مرابحه تأمین اعتبار شده‌اند به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار در جلسه حضور داشتند، افزود: علاوه بر بررسی میزان جذب، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل استفاده از منابع باقی‌مانده نیز ارائه شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در مجموع ۳۱ دستگاه اجرایی استان از محل اوراق مرابحه بهره‌مند شده‌اند که میانگین جذب اعتبارات در سطح استان به حدود ۴۷ درصد رسیده است.

ذاکریان ادامه داد: تاکنون ۷ دستگاه اجرایی توانسته‌اند به جذب کامل اعتبارات خود دست یابند و ۳ دستگاه دیگر نیز بیش از ۸۰ درصد منابع تخصیصی را جذب کرده‌اند.

وی افزود: همچنین ۱۰ دستگاه در بازه جذب ۵۰ تا ۸۰ درصد قرار دارند و سایر دستگاه‌ها نیز با درصدهای پایین‌تر در حال پیگیری فرآیند جذب هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر ضرورت تسریع در این روند گفت: با پیگیری معاونت عمرانی استانداری و همکاری مدیران و ذی‌حسابان دستگاه‌ها، انتظار می‌رود طی روزهای آینده شاهد افزایش سرعت جذب اعتبارات باشیم.

ذاکریان خاطرنشان کرد: تسریع در جذب این منابع نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان دارد و دستگاه‌ها باید از فرصت باقی‌مانده برای بهره‌برداری کامل از اعتبارات تخصیصی استفاده کنند.