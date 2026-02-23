معرفی برگزیدگان فراخوان کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین فراخوان کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر» با مشارکت بیش از ۸۰ هنرمند از ۳۰ شهر ایران به کار خود پایان داد. در این دوره هنرمندانی از سراسر کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز با ارسال ۲۸۹ اثر در این رویداد هنری مشارکت کردند.

ارزیابی آثار این دوره توسط مازیار بیژنی و محمدعلی رجبی انجام گرفت. از میان کل آثار رسیده، ۱۷۴ اثر به مرحله داوری نهایی و کاتالوگ رقابت راه یافتند. همچنین ۳۵ اثر برتر در قالب نمایشگاه «شکست ترمیم ناپذیر» در حاشیه جشنواره فیلم عمار به نمایش درآمدند.

هیئت داوران پس از بررسی آثار نمایشگاهی، محمدحسین اکبری را به عنوان نفر اول معرفی کرد و حسین نقیب و محدثه رضاییان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش شایستگان تقدیر، از اثر هنری امیر دهقان، عباس ناصری، یلدا هاشمی نژاد، سید محمد سالم و الهام خوش انجام تجلیل به عمل آمد.

فراخوان کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر» که پس از عملیات طوفان الاقصی پایه‌گذاری شده است، هر ساله با محوریت بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزات جبهه مقاومت علیه دشمن صهیونی برگزار می‌شود. باشگاه طنز انقلاب اسلامی به عنوان برگزارکننده این رویداد، هدف اصلی خود را شناسایی و پرورش استعدادها نوظهور در حوزه کاریکاتور اعلام کرده است. در همین راستا، این فراخوان با برگزاری دوره‌ها آموزشی تخصصی برای رشد کیفی هنرمندان همراه خواهد بود.