جشنواره «هنر آسمانی» کارنامه‌ دو دهه از هنر متعهد حوزوی را ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه دهمین دوره جشنواره «هنر آسمانی»، با اشاره به پیشینه این رویداد هنری، اظهار کرد: جشنواره هنر آسمانی از جمله برنامه‌هایی است که از سال‌های دور مورد توجه طلاب و مدیران حوزه‌های علمیه بوده و توانسته است کارنامه‌ای موفق و قابل دفاع در عرصه هنر دینی به جامعه هنری کشور ارائه کند.



وی افزود: هرچند ریشه‌های این حرکت هنری به دهه ۶۰ و برگزاری شب‌های شعر طلاب و مسابقات هنری دانش‌آموختگان حوزوی بازمی‌گردد، اما از اواسط دهه ۸۰ این فعالیت‌ها در قالب جشنواره‌ای رسمی سامان یافت و از سال ۱۳۸۴ نگاه نظام‌مند و هدفمند به هنر در حوزه‌های علمیه، ذیل عنوان جشنواره هنر آسمانی آغاز شد.



معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه این جشنواره طی سال‌های گذشته ده دوره برگزاری را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: هنر آسمانی در هر دوره به بخشی از رشته‌های هنری پرداخته و بررسی دستاوردهای آن، به‌خوبی رویکرد هنری طلاب و روحانیون و همچنین برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت متولیان این عرصه را نشان می‌دهد.



رفیعی با اشاره به آغاز دهمین دوره جشنواره از ابتدای سال ۱۴۰۳ گفت: این دوره در سه بخش اصلی هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و هنرهای آوایی طراحی و اجرا شد و طلاب هنرمند، اعم از خواهران و برادران، آثار خود را تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال کردند.



وی در تشریح رشته‌های این دوره از جشنواره اظهار کرد: در بخش هنرهای نمایشی، رشته‌هایی همچون تهیه‌کنندگی، کارگردانی، بازیگری، فیلم‌نامه، نمایشنامه و بازی‌نامه در قالب‌هایی نظیر فیلم کوتاه، فیلم بلند، مستند، فیلم داستانی، انیمیشن، نماهنگ و کلیپ مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین در بخش هنرهای تجسمی، آثاری در رشته‌های طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، خوشنویسی، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، هنرهای حجمی و مفهومی و معماری اسلامی ایرانی به جشنواره راه یافت.



معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه افزود: برای نخستین بار در این دوره، بخش هنرهای آوایی نیز به جشنواره اضافه شد که شامل رشته‌هایی مانند صوت و لحن قرآن کریم، تواشیح، سرود، مرثیه‌خوانی، مناجات‌خوانی، ادعیه‌خوانی، نغمه‌خوانی و سخنرانی در قالب‌های خطابی، محاوره‌ای و کلاسی بود.



رفیعی با اشاره به رویکردهای متمایز دهمین دوره جشنواره هنر آسمانی، گفت: حرکت در مسیر حل مسائل واقعی جامعه و حوزه‌های علمیه از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود و بر همین اساس، موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، هویت طلبگی، جهاد تبیین، امیدآفرینی، فرهنگ و تمدن اسلامی، حکومت اسلامی، مقاومت و جهاد اسلامی در اولویت محتوایی جشنواره قرار گرفت.



وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این دوره می‌توان به داوری آثار توسط داوران متخصص و در تراز هنر ملی اشاره کرد، به‌گونه‌ای که ارزیابی آثار طلاب هنرمند با استانداردهای حرفه‌ای و ملی انجام شد.



معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادهای هنری کشور اظهار کرد: در این دوره، تمامی مراکز و نهادهای مرتبط با عرصه هنر مشارکت فعال داشتند و برنامه‌ها بر اساس مصوبات شورای هیئت امنای جشنواره، متشکل از ۱۵ نهاد و با اجرای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، به مرحله اجرا رسید.



رفیعی همچنین از مشارکت مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: معاونت‌های تبلیغ و امور فرهنگی استان‌ها نقش مؤثری در اجرای جشنواره ایفا کردند و آثار متنوعی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.



وی افزود: دهمین دوره جشنواره هنر آسمانی در دو بخش «آزاد» و «ویژه» برگزار شد که موضوع بخش ویژه، «تبلیغ نوین و هوش مصنوعی» بود و فراخوانی جامع شامل قوانین، مقررات و ضوابط ارسال آثار، با همکاری گروه‌های مختلف هنری تدوین و در اختیار طلاب هنرمند قرار گرفت.



معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به آمار آثار رسیده به جشنواره گفت: پس از پالایش اولیه و صحت‌سنجی آثار و تطبیق آن‌ها با ضوابط فراخوان، مجموعاً ۴ هزار و ۲۴۴ اثر به دبیرخانه جشنواره راه یافت که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۹۷ اثر در بخش آزاد و ۴۰۵ اثر در بخش ویژه هوش مصنوعی قرار داشت.



وی در تشریح تفکیک آثار اظهار کرد: در بخش هنرهای نمایشی ۹۹۷ اثر شامل ۵۳۳ اثر فیلم و مستند، ۱۶۸ موشن‌گرافی و کلیپ، ۱۶۰ فیلم‌نامه، ۹۸ نمایشنامه، ۲۱ بازی‌نامه و ۱۷ پادکست دریافت شد و در بخش هنرهای تجسمی نیز مجموعاً یک‌هزار و ۸۴۹ اثر شامل عکس، گرافیک، تصویرسازی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، هنرهای حجمی، معماری، نگارگری و کاریکاتور به دبیرخانه جشنواره رسید.



رفیعی افزود: در بخش هنرهای آوایی نیز ۳۵۸ اثر شامل ادعیه‌خوانی، تواشیح، سخنرانی، سرود، قرائت قرآن، مرثیه‌خوانی، مناجات‌خوانی و نغمه‌خوانی مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی در پایان با اشاره به تأخیر در برگزاری اختتامیه جشنواره گفت: به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله وضعیت پس از جنگ دوازده‌روزه و هم‌زمانی با دهه محرم و ماه صفر، امکان برگزاری اختتامیه در زمان پیش‌بینی‌شده فراهم نشد و در همین‌جا لازم می‌دانم از تمامی نهادهای حوزوی، از جمله دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه‌المصطفی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، جامعةالزهرا (س) و سایر مجموعه‌هایی که صمیمانه یاری‌رسان این رویداد بودند، قدردانی کنم.