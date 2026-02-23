به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، عامل پرپلکسیتی ای آی با اپ های مختلف از جمله سامسونگ نوت، ساعت، گالری، یادآور و تقویم کار می کند.

برخی اپ های طرف ثالث نیز از آن پشتیبانی می کنند هرچند سامسونگ هنوز نام آنها را اعلام نکرده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که چند روز دیگر تا رویداد رونمایی گلکسی باقیمانده است. بنابراین می توان منتظر بود تا به زودی اطلاعات بیشتری درباره یکپارچه سازی و نحوه‌ هماهنگی آن با بیکس بی اصلاح‌شده‌ سامسونگ کسب کرد.

آنچه تاکنون مشخص شده آن است که عامل پرپلکسیتی نسبت به جمله « هی پلکس» واکنش نشان می دهد. همچنین می توان با کنترل های فیزیکی با قابلی دسترسی سریع، این عامل را فعال کرد. وون جون چوی مدیرعامل و رئیس دفتر تحقیق و توسعهMobile eXperience Business اعلام کرد گسترش گلکسی ای آی با هدف فراهم کردن گزینه های انتخابی و انعطاف پذیری بیشتر برای انجام فعالیت ها توسط کاربران انجام شده است. چوی در این باره افزود: گلکسی ای آی مانند یک رهبر اکستر عمل می کند و اشکال مختلف هوش مصنوعی را در یک تجربه بهم پیوسته، طبیعی و یگانه کنار هم می آورد.

سامسونگ سال گذشته از همکاری با شرکت پرپلکسیتی برای ادغام موتور جستجوی هوش مصنوعی این شرکت در تلویزیون‌های سامسونگ خبر داده بود.