گوگل با جمینای ۳.۱ به عمق حوزه هوش مصنوعی استدلالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، در این مدل ارتقاهای قابل توجهی در زمینه استدلال و حل مشکل ایجاد و به همین دلیل به یکی از قدرتمندترین سیستم های هوش مصنوعی فعلی تبدیل شده است. مدل مذکور برای توسعه دهندگان نرم افزار، شرکت ها و مصرف کنندگان به طور پیش نمایش ارائه شده و عرضه گسترده تر آن بعدا انجام می شود.

جمینای۳.۱ روی کنترل فعالیت های پیچیده و چند مرحله ای که نیازمند استدلال پیچیده است، تمرکز کرده است. این مدل می تواند تجربیات تعاملی بسازد، ایده های خلاق را به کدهای عملیاتی تبدیل کند وAPIهای پیچیده را به رابطه های کاربر دوست متصل کند.

این مدل می تواند پروژه های آنی مانند شبیه سازی سه بعدی با تعامل واقعی، داشبورد داده های زنده مانند بصری سازی مدار ایستگاه فضایی بین المللی و تبدیل مضامین ادبی به طراحی وب مدرن تولید کند. مدل های مذکور همچنین می توانند SVGهای انیمیشن سازی شده را به طور مستقیم از دستورهای متنی بسازند. این انیمیشن ها به شکل کد و نه فایل های ویدئویی ساخته می شوند که کیفیت تصویر را در هر مقیاسی حفظ و همزمان اندازه فایل را کوچک تر می کنند.