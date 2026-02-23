۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

سوال روز پنجم پویش زندگی با آیه ها در البرز

کرج - سوال پنجم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در البرز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در البرز تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»

در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه اول: آمادگی کامل در برابر دشمن

گزینه دوم: قران چراغ راه زندگی

گزینه سوم: تمام عزت نزد خداست

گزینه چهارم: جواب دادن بدی با خوبی

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ٣٠٠٠١٩٠٩، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

اسامی برندگان روز دوم پویش زندگی با آیه ها به شرح زیر است :

سرکار خانم نصیبه احمدیان(کرج)

جناب آقای وحید امیدی(محمدشهر)

سرکار خانم مژگان کارگر(هشتگرد)

جناب آقای رسول نیکو(هشتگرد)

سرکار خانم فرزانه ارجمندی (کرج)

