به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق صمدی ظهر دوشنبه در جلسه «مباحث و زندگی با آیه‌ها» که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و قرآنی که در تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد:قرآن باید از متن مراسم‌ها به متن زندگی مردم منتقل شود و هدف ما از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد پیوندی عمیق میان آیات الهی و مسائل روز جامعه است.

وی افزود: اگر قرآن را صرفا در حد تلاوت و مناسبت‌ها محدود کنیم، از ظرفیت عظیم آن برای هدایت فرد و جامعه غافل مانده‌ایم.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر گفت: «زندگی با آیه‌ها» به معنای فهم، باور و عمل به قرآن است یعنی هر تصمیم فردی، خانوادگی و اجتماعی ما باید ریشه در معارف الهی داشته باشد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت عملی به آموزه‌های قرآن در حوزه‌هایی مانند سبک زندگی، اخلاق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و امیدآفرینی هستیم.

وی اشاره به موضوع «سفیران آیه‌ها» کرد وافزود: بر این اساس هر فرد می‌تواند با انتخاب و فهم یک آیه، آن را در زندگی خود عملی کرده و پیامش را به دیگران منتقل کند و هدف این است که هر شرکت‌کننده یک «سفیر قرآنی» باشد یعنی آیه را بخواند، بفهمد، عمل کند و نشر دهد.

حجت الاسلام صمدی با اشاره به نقش مبلغین و فعالان فرهنگی تصریح کرد: مبلغان دینی باید مفاهیم قرآنی را با زبان روز و متناسب با نیاز نسل جوان تبیین کنند تا آیات الهی در متن زندگی مردم جریان یابد.

در ادامه فعالان قرآنی حاضر در جلسه، به بیان تجربه‌ها و پیشنهادهایی برای گسترش این حرکت پرداختند و از برگزاری جلسات خانگی و دانش‌آموزی گرفته تا تولید محتوای کوتاه و کاربردی برای فضای مجازی، تا مفاهیم قرآنی بیش از پیش وارد متن زندگی مردم شود.