۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

صبری: آموزش ابتدایی زیربنای رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان است

اردبیل- معاون ابتدایی شهرستان مشگین‌شهر گفت:دوره ابتدایی، حساس‌ترین و اثرگذارترین مقطع تحصیلی است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده موفقیت دانش‌آموزان در مقاطع بالاتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صبری صبح چهارشنبه در جلسه تبیین طرح ها و برنامه های ابتدایی که در کانون نرجس مشگین‌شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: دوره ابتدایی، حساس‌ترین و اثرگذارترین مقطع تحصیلی است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده موفقیت دانش‌آموزان در مقاطع بالاتر خواهد بود.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی با هدف ارتقای مهارت‌های پایه، تقویت سواد خواندن و نوشتن، توسعه مهارت‌های اجتماعی و همچنین توجه به ابعاد تربیتی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

معاون آموزش ابتدایی مشگین‌شهر گفت: اجرای دقیق برنامه‌های تحولی، نظارت مستمر بر فرآیند آموزش و توانمندسازی معلمان از مهم‌ترین اولویت‌های ما است.

وی اشاره به اجرای طرح «توانا» کرد و اضافه کرد: این طرح با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و تقویت روش‌های نوین تدریس طراحی شده است.

صبری بیان کرد: در قالب این طرح، دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی برگزار می‌شود تا معلمان بتوانند با بهره‌گیری از تجارب یکدیگر و آشنایی با شیوه‌های نوین آموزشی، کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: طرح «توانا» تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه حرکتی در مسیر تحول مدرسه‌محور و ارتقای سرمایه انسانی است و نتایج آن به طور مستقیم در پیشرفت تحصیلی و رشد مهارتی دانش‌آموزان نمود پیدا خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اهمیت اجرای «طرح حامی» اظهار داشت: این طرح برای دانش‌آموزانی که نیاز به توجه و پشتیبانی آموزشی بیشتری دارند، بسیار ضروری و اثرگذار است و باید با جدیت دنبال شود.

معاون اموزش ابتدایی مشگین‌شهر گفت: در چارچوب طرح حامی، برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و جبرانی با هدف تقویت مهارت‌های پایه به‌ویژه در خواندن، نوشتن و ریاضی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند با اعتماد به نفس و آمادگی بیشتر مسیر تحصیلی خود را ادامه دهند و از افت آموزشی جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده نیازمند همکاری و هم‌افزایی مدیران مدارس، معلمان و خانواده‌ها است و امیدواریم با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش جمعی، گام‌های مؤثری در جهت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان برداشته شود.

کد خبر 6752656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    captcha

    نظرات

    محمد IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      قوه یادگیری بخصوص قبل از مقطع ابتدایی و در طول ان لازمه داده ( سواد کل) هست یعنی استعداد دریافت، استعداد حفظ یا نگه داشتن ( که خود در ترکیبات حس کنجکاوی تقویت میشود) و استعداد تطابق و تلفیق گرفته های علمی که منجر به ( تصدیق ) و ( ترکیبات فکری) حاصل از حس کنجکاوی و حس حقبقت جویی است که این سواد کل را میتوان با ایجاد فضای سکوت به همراه در اختیار گذاشتن موضوعات مورد کنجکاو شدن کودک و نوجوان_ موسیقی های ریتم دار دارای شروع و قرینه و پایان متسابه- علوم خود اموزی از اصول و قوانین طبیعت و حرکات جوهری
    محمد IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      و ایجاد محیط های به منظور (دریافت ادراکی) از اصول علوم پایه در درک اندازه ها و وزن ها و تعداد و درک اشکال مواد و درک اصول ابتدایی از تکامل و تناقص_ تشابه و تضاد_ درک ابتدایی از چرخه های مختلف در علوم مختلف بخصوص در حرکات طبیعی و محیط_ درک قانون عمل و عکس العمل _ مفهوم تاب و بازتاب و درک علم تغییرات و تبدیلات به زبان فابل درک و ابتدایی. درک علم تفاوت در جانوران و گیاهان و درک تشابهات ان_ درک علم احتیاجات جانوران و گیاهان و نحوه دربافت احتیاج ها و نحوه پیدایش این احتیاج ها در بخش علوم طبیعی و از
    محمد IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از اهم علوم اخلاق و تزکیه روان و پرورش شخصیت، درک خوبی و تاثیرات ان در بازتاب از محیط و درک تاثیرات نیت و انجام ان در احساس خود را میتوان نام برد. بعد از فضا سازی قوه یادگیری از این علوم مرحله خود به خود ترکیبات فکری و قالب سازی های فکری و چرخه یادگیری تبدیل به ( عادت) میشود. در کنار این فرمول های کلیدی یادگیری رشد طبیعی با انجام و تکرار بازیهای مختلف گروهی که مکمل و عامل دریافت و حفظ این (( اموزش سواد کل)) است و دارای اهمیت بسزایی در علم ( تعلیم به ضمیر) میباشد. با ارزوی موفقیت به فرزندانمان.

