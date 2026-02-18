به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صبری صبح چهارشنبه در جلسه تبیین طرح ها و برنامه های ابتدایی که در کانون نرجس مشگین‌شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: دوره ابتدایی، حساس‌ترین و اثرگذارترین مقطع تحصیلی است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده موفقیت دانش‌آموزان در مقاطع بالاتر خواهد بود.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی با هدف ارتقای مهارت‌های پایه، تقویت سواد خواندن و نوشتن، توسعه مهارت‌های اجتماعی و همچنین توجه به ابعاد تربیتی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

معاون آموزش ابتدایی مشگین‌شهر گفت: اجرای دقیق برنامه‌های تحولی، نظارت مستمر بر فرآیند آموزش و توانمندسازی معلمان از مهم‌ترین اولویت‌های ما است.

وی اشاره به اجرای طرح «توانا» کرد و اضافه کرد: این طرح با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و تقویت روش‌های نوین تدریس طراحی شده است.

صبری بیان کرد: در قالب این طرح، دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی برگزار می‌شود تا معلمان بتوانند با بهره‌گیری از تجارب یکدیگر و آشنایی با شیوه‌های نوین آموزشی، کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: طرح «توانا» تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه حرکتی در مسیر تحول مدرسه‌محور و ارتقای سرمایه انسانی است و نتایج آن به طور مستقیم در پیشرفت تحصیلی و رشد مهارتی دانش‌آموزان نمود پیدا خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اهمیت اجرای «طرح حامی» اظهار داشت: این طرح برای دانش‌آموزانی که نیاز به توجه و پشتیبانی آموزشی بیشتری دارند، بسیار ضروری و اثرگذار است و باید با جدیت دنبال شود.

معاون اموزش ابتدایی مشگین‌شهر گفت: در چارچوب طرح حامی، برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و جبرانی با هدف تقویت مهارت‌های پایه به‌ویژه در خواندن، نوشتن و ریاضی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند با اعتماد به نفس و آمادگی بیشتر مسیر تحصیلی خود را ادامه دهند و از افت آموزشی جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده نیازمند همکاری و هم‌افزایی مدیران مدارس، معلمان و خانواده‌ها است و امیدواریم با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش جمعی، گام‌های مؤثری در جهت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان برداشته شود.