به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «شاه‌دزد» اثری ماجراجویانه و چندلایه که با ترکیب فانتزی و واقعیت، مخاطب نوجوان را با مفاهیمی چون آزادی، انتخاب، وفاداری و شجاعت روبه‌رو می‌کند.

رمان «شاه‌دزد» داستان دو برادر آلمانی به نام‌های بو و پراسپر را روایت می‌کند که پس از مرگ والدینشان از خانه می‌گریزند و در کوچه‌ها و کانال‌های مه‌آلود ونیز پنهان می‌شوند. آن‌ها در ساختمانی متروکه با گروهی از نوجوانان خیابانی زندگی می‌کنند. رهبر این گروه، نوجوانی مرموز با نقابی بر چهره است که همه او را «شاه‌دزد» می‌نامند و حتی نزدیک‌ترین دوستانش نیز از هویت واقعی‌اش خبر ندارند. در این میان کارآگاهی به نام ویکتور که از سوی خاله‌ بچه‌ها مأمور می‌شود تا آن‌ها را پیدا کند و...

«شاه‌دزد» پیش‌تر در اروپا جوایزی دریافت کرده و اقتباس‌هایی در قالب نمایش رادیویی، تئاتر و فیلم سینمایی از آن تولید شده است. این کتاب در ایران نیز در سال‌های گذشته چندین نوبت با قطع‌ها و طرح جلدهای گوناگون منتشر شده و اکنون چاپ تازه‌ آن با جلد جدید در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

نشر افق این کتاب را در ۳۵۲ صفحه با قیمت ۵۸۵۰۰۰ تومان برای نوجوانان منتشر کرده است.